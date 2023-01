Overal in creatieve mediabedrijven komen ze op een gegeven moment om de hoek kijken. Zakelijke types die beginnen over ‘efficiëntieslagen’ en ‘centrale aansturing’. Die de liefde voor journalistiek, muziek, film, boeken – of wat zo’n creatief bedrijf dan ook verkoopt – op de tweede plaats zetten en zo het opgebouwde creatieve kapitaal verspelen.

Discussies met deze types verlopen altijd moeizaam. Zij komen met keiharde cijfers aanzetten, ik met een weeïg concept als liefde voor de inhoud. Maar voortaan zal ik ze het verhaal vertellen van Barnes & Noble. Deze Amerikaanse boekhandelketen opende in 1886 de deuren en had daarna een topeeuw. Op het hoogtepunt telde Barnes & Noble meer dan zevenhonderd winkels. Maar toen kwam, jawel, Amazon. Dat was even schrikken.

In plaats van zich te onderscheiden van Amazon, probeerde Barnes & Noble het spel van Jeff Bezos mee te spelen. De keten initieerde grootschalige kortingsacties en veranderde haar zaken in een verzameling afgesponsorde boekenkasten. Hoe meer een uitgever wilde betalen, hoe prominenter een boek in de winkel lag. Gevolg: de winkels van Barnes & Noble verloren hun ziel. Klanten bleven weg. Er lag toch alleen maar pulp op de planken en tafels.

In 2018 keek Barnes & Noble tegen een verlies van 18 miljoen dollar aan en moest het vrijwel alle fulltime medewerkers ontslaan. Toen begon Amazon ook nog eens haar eigen boekhandels. De vernedering. Eerst lukte Barnes & Noble het niet om Amazon na te doen, en nu ging de gigant hen ook nog in de winkelstraten beconcurreren.

Maar dan. Een positieve plottwist. In de persoon van James Daunt. Deze Britse diplomatenzoon begon zijn carrière als bankier. Daar had hij op zijn zesentwintigste genoeg van. Hij begon een boekhandel in Londen. Zijn adagium: „Creëer een omgeving die intellectueel stimulerend is. Niet op een snobistische manier, maar als voeding van de geest.” Bleek een prima uitgangspunt, want zijn Daunt Books groeide uit tot zes zaken. Toen hij daarna als directeur de Britse boekenketen Waterstones van de ondergang redde, kwam Daunt bekend te staan als boekhandeldokter.

Drie keer raden wie de baas van Barnes & Noble werd? Juist.

Boekenliefhebber Daunt rolde bij Barnes & Noble grotendeels dezelfde strategie uit als bij Waterstones. Uitgevers hadden voortaan niks meer te zeggen over welk boek waar kwam te liggen. Voortaan mocht elke locatie zelf bepalen welke boeken ze verkochten. Elke Barnes & Noble moest aanvoelen als een onafhankelijke boekhandel, met van die houten tafeltjes met stapeltjes boeken waar leuke handgeschreven aanbevelingen uitsteken.

„In het tijdperk van Amazon kun je je niet veroorloven saai te zijn”, zegt Daunt. Zijn aanpak werkt. In 2021 verkocht Barnes & Noble meer boeken dan voor de pandemie. Het opende zestien nieuwe winkels in 2022 en wil dat aantal in 2023 verdubbelen. Pikant: in Boston nemen ze geflopte locaties van Amazon over.

