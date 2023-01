Geef ik mijn zoons het goede voorbeeld?

Moeder: „Mijn zoons zijn 9 en 11. Ik ben een paar jaar geleden gestopt met werken omdat mijn partner voor zijn werk veel weg was. Ik heb mezelf omgeschoold, maar ben nu thuis en zorg dat de boel hier draait. Mijn man kookt elke avond. De keuken ruimen we samen op, als ik in de avond te moe ben doet hij het. Verder doe ik eigenlijk de rest. Ik heb geen spijt van die keuze. Ik vind het fijn dat ik niet in een spagaat sta als een van de kinderen ziek is. Daarbij vind ik het leuk om ze veel te zien. Maar soms vraag ik me af of ik er goed aan doe. Dan heb ik lang opgeruimd, ga even weg, en vind ik de benedenverdieping ‘ontploft’ terug. Ik vind dat respectloos en word boos. Op die momenten vraag ik me af of ik mijn kinderen geen verkeerd beeld geef, dat ik hier als vrouw met twee hbo-opleidingen alles maar opvang. Hoe leer ik ze rekening houden met mij, en met vrouwen in het algemeen, als het mijn eigen keus is geweest thuis te blijven? Zonder te klagen of preken?”

Samen anticiperen

Sabine Meulenbeld: „Hoe staat uw partner in het streven naar gendergelijkheid? Jongens kijken naar hun vader om te zien hoe je met vrouwen omgaat. Hij kan in gesprek en gedrag zijn zoons het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door consequent ’s avonds samen met ze op te ruimen. Dan is hij een rolmodel en voelt u zich als opvoeder gesteund.

„Probeer samen met hem te anticiperen hoe te reageren als er aan de keukentafel of in de media stereotype of vrouwonvriendelijke boodschappen klinken. Tips hierbij zijn het boek Parenting beyond pink and blue en de documentaire No more girls and boys.

„Kijk ook hoe de school met gendergelijkheid omgaat, want buitenshuis worden kinderen nog in die traditionele rollen gemarineerd. De stichting Emancipator heeft hierover een lesaanbod.

„Deze vraag gaat ook over empathie ontwikkelen bij kinderen. U zou hen kunnen vertellen dat u het belangrijk vindt dat ze rekening leren houden met anderen. Als uw man structureel zijn waardering uitspreekt voor uw rol in het gezin, en u voor de zijne, zullen uw kinderen hiervan leren. Essentieel is dat ‘de toko runnen’ even belangrijk wordt genoemd als geld in het laatje brengen.”

Zelfvertrouwen tonen

Henny Bos: „Moeder vraagt zich haast schuldig af wat zij verkeerd doet, terwijl de bal eerder bij de vader ligt: hoe kan hij een rolmodel van gendergelijkheid zijn? Uit onderzoek weten we dat er een verband is tussen tevredenheid over een relatie en de mate waarin afspraken over de rolverdeling worden nagekomen, welke die ook zijn. Moeder zou met haar partner goed over die verdeling en de voorbeeldfunctie daarvan kunnen praten. Hoe kunnen ze óók in deze verdeling de gendergelijkheid voorleven, hoe ziet haar man dat?

„Moeder zegt uit vrije wil deze rol op zich te hebben genomen, dus in plaats van schuldbewust zou ze assertiever kunnen zijn, en meer zelfvertrouwen kunnen tonen. Bovendien hoef je als moeder niet alles perfect te doen.

„Zie de rommel in huis niet alleen als aanleiding voor een gesprek over geëmancipeerd gedrag, maar ook om uw kinderen nog beter te leren kennen. Wat laten uw zoons slingeren en waarom? Hoe zien ze hun eigen taak in huis? Communiceer vooral met alle leden van uw gezin, liefst vanuit een gevoel van zelfvertrouwen.”

Sabine Meulenbeld is trainer en adviseur op het gebied van gendergelijkheid, positieve seksualiteit en afhankelijkheidsrelaties. Henny Bos is hoogleraar Sexual and Gender Diversity in Family and Youth aan de Universiteit van Amsterdam.