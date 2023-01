Gareth Bale, stervoetballer van Wales, stopt per direct

Gareth Bale, de Welsh aanvaller van onder meer Tottenham Hotspur en Real Madrid, zet per direct een punt achter zijn voetbalcarrière. Dat schrijft hij in een bericht op Instagram. „Ik voel me ongelooflijk gelukkig dat ik mijn droom heb verwezenlijkt om de sport te beoefenen waar ik van hou.”

In 2013 werd Bale de duurste speler ooit met zijn transfer van Tottenham naar Madrid voor meer dan 100 miljoen euro. Hoewel hij uitgroeide tot een bepalende speler bij Tottenham, maakte hij zich in Spanje minder populair. In de negen jaar dat Bale daar speelde, won de Madrileense ploeg vijf keer de Champions League, maar in de laatste jaren verdween hij uit de basis terwijl hij een miljoenenloon bleef verdienen. Sportkranten in Madrid schilderden hem af als parasiet.

Vorig jaar verhuisde Bale naar Los Angeles FC, dat hij hielp de MLS-voetbalcompetitie te winnen door in de 128ste minuut van de finale een gelijkmaker in het doel te koppen. Hij tekende eind juni 2022 voor twaalf maanden bij de Amerikaanse club, maar zal in het nieuwe seizoen niet meer in actie komen.

Eerste WK in decennia

Met 111 interlands was Bale het gezicht van het nationale team van Wales. Onder zijn aanvoerderschap plaatste het elftal zich vorig jaar voor het eerst sinds 1958 voor het WK, waar Wales strandde in de groepsfase. „Mijn reis op het internationale podium heeft niet alleen mijn leven, maar ook mij als persoon veranderd”, schrijft Bale daarover in zijn afscheidsbericht.

Wat de 33-jarige Bale na zijn voetbalcarrière gaat doen, blijkt niet uit zijn berichten. Zijn volgende fase beschrijft hij als „een tijd van verandering en transitie, een gelegenheid voor een nieuw avontuur”. Hoewel Bale dus niet meer namens het Welsh team op het veld zal staan, schrijft hij dat hij zich altijd nauw aan het elftal verwant zal voelen. „De draak op mijn shirt is alles wat ik nodig heb.”

