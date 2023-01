Trucker Martin van den Brink: ‘Eén keer vastlopen in de duinen en je raakt achterop in Dakar’

Op het programma vanaf etappe negen van de Dakar Rally, deze dinsdag: de zandduinen van de Saoedische woestijn Rub al Khali, het Lege Kwartier. Het zijn „de verschrikkelijkste duinen” om met een vrachtwagen doorheen te komen, vertelt coureur Martin van den Brink maandag aan de telefoon, tijdens de rustdag. „Iedereen heeft er schrik van, of ze het toegeven of niet” Toch is hij niet pessimistisch. „Het ligt me wel. En je kunt er het verschil maken.”

Van den Brink (52), afkomstig uit het Gelderse Harskamp, is met vijftien deelnames een Dakar-veteraan. Maar deze editie is voor hem een bijzondere. Om te beginnen staat hij na acht etappes tweede in het algemeen klassement. Daarnaast pakte zijn zoon Mitchel (20), bezig aan zijn derde Dakar als coureur, zijn eerste etappezege. Vader en zoon rijden allebei voor Team De Rooy, Mitchel staat vijfde.

Na elf edities in Zuid-Amerika – de Dakar Rally gaat al lang niet meer naar het Senegalese Dakar – is Saoedie-Arabië sinds 2020 het toneel van de beroemde woestijnrace. Dakar 2023, met een race-afstand van ruim 4.700 kilometer, heeft een pittig programma, zegt Martin van den Brink. „De eerste en tweede dag was een slooppartij voor iedereen, qua materiaal. We dachten: als dat zo doorgaat, wordt het een zware editie.” En dat blijkt. Bij de vrachtwagens, waar ook dit jaar weer veel Nederlanders meedoen, zijn nog maar 19 van de 54 teams in de race. Zondag 15 januari is de veertiende en laatste etappe.

Maandag liet de ervaren autocoureur Erik van Loon weten dat hij geen Dakar meer wil rijden. Van Loon beleefde zaterdag, tijdens de zevende etappe, naar eigen zeggen de grootste crash in zijn carrière. Dat zette hem aan het denken, vertelde hij tegen Omroep Brabant. „Wij zitten hier in een sfeer dat crashes erbij horen, maar thuis hoor je dat papa in een helikopter ligt met een mogelijk gebroken rug. Dat is geen fijn nieuws.” Bij de Dakar Rally vallen ook geregeld doden, zo overleed in 2020 de Nederlandse motorrijder Edwin Straver na een ongeluk.

U doet voor de vijftiende keer mee. Zijn er dan nog vaak angstige momenten?

„Elke etappe heb je er wel een of twee. Dat moet ook wel, anders rij je niet hard genoeg. Soms denk je dan wel aan huis, ja. Ik loop ook al twee dagen bij de fysio, vanwege een zere nek en rug.”

Van Loon stopt per direct. Wordt Dakar te gevaarlijk?

„Het is een race, ieder voor zich. Ik heb Erik van Loon na zijn crash zien liggen. Hij had in de eerste week al drie koprollen gemaakt, dan ga je er misschien wel anders over denken. Hij vindt het nu welletjes, maar ik niet. Ik ga gewoon nog door.”

Uw zoon Mitchel rijdt nog niet zo lang mee. Heeft u hem een advies mee kunnen geven?

„Mijn advies is de opleiding die hij heeft gehad. Hij heeft vaak bij mij in de truck meegereden. Hij rijdt hard en hij gebruikt zijn verstand. Als 20-jarige was hij de jongste ritwinnaar ooit in een truck. Maar onze focus is op de volgende dag. Met Team De Rooy staan we met drie coureurs in de top-5. De kans op het podium is enorm. De kans op winst ook. Maar, één keer vastlopen in de duinen en je raakt achterop.”

De organisatie van Dakar, de ASO, wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Wat merkt u daarvan?

„Heel veel. Er wordt veel gefoeterd op de rally, maar Audi rijdt bijvoorbeeld met drie volledig elektrische auto’s. In de trucks kan dat nog niet, dat is te veel gewicht. Maar er wordt volop hybride gereden.”

Kun u de kritiek op een evenement als Dakar begrijpen, in het licht van klimaatverandering?

„Jawel. Maar ik zeg altijd tegen mensen: wij testen hier materiaal onder extreme omstandigheden. Verder denk ik ook: het is een beetje de maatschappij van nu. Overal willen we ruzie over maken.”