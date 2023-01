Duits dorpje Lützerath op z’n vroegst woensdag ontruimd voor uitbreiding bruinkoolmijn

De Duitse politie gaat het dorp Lützerath op z’n vroegst woensdag ontruimen om plaats te maken voor een bruinkoolmijn. Dat melden Duitse media maandag op basis van een persconferentie. De politie houdt rekening met 250 klimaatactivisten die het dorp vlak over de grens bij Roermond bezetten en zich mogelijk met geweld zullen verzetten. Activisten gaan zelf uit van duizenden betogers.

Met de Garzweiler-bruinkoolmijn op een paar honderd meter afstand is Lützerath letterlijk aan de rand van de afgrond komen te liggen. De laatste inwoner liet zich in april opkopen door het Duitse energiebedrijf RWE, na mislukte pogingen om dat met rechtszaken te dwarsbomen. Sindsdien verblijven er alleen nog activisten in het dorp.

Zondag demonstreerden meer dan duizend klimaatactivisten tegen de uitbreiding van de open mijn. Volgens de politie escaleerde het protest ’s avonds, toen de betogers „zonder navolgbare reden” met stenen begonnen te gooien. Politievoorman Dirk Weinspach reageerde daar tijdens de persconferentie geschokt op: „Mensen die moeten communiceren tussen de autoriteiten en activisten, zijn aangevallen.”

Kolendeal

Het was een tijd lang onzeker of de ontruiming kon doorgaan. Burgemeester Stephan Muckel verzette zich volgens Duitse media tegen politie-ingrijpen en klimaatactivisten beriepen zich in de rechtszaal op hun recht op burgerlijke ongehoorzaamheid. Muckel werd door het districtsbestuur gepasseerd, de activisten kregen ongelijk. De rechtbank besloot vorige week dat de ontruiming dinsdag mag beginnen, waarmee de ontruiming die de politie deze maandag aankondigde mogelijk werd. Toch was politievoorman Weinspach er zelf ook liever niet aan begonnen, zei hij volgens nieuwszender WDR.

Noordrijn-Westfalen, de deelstaat waar Lützerath in ligt, stopt in 2030 met kolenwinning. Als onderdeel van dat besluit sloot de landelijke regering een deal met RWE, schrijft de Süddeutsche Zeitung: RWE stopt over zeven jaar met de kolenmijnen in de regio, maar mag de bruinkool onder Lützerath nog wel opgraven.

Lützerath is niet het eerste dorp dat moet wijken voor de mijnen. Ook het noordelijker gelegen Keyenberg waar vorig jaar nog zo’n 250 mensen woonden, wordt over enkele jaren gesloopt. Immerath, een kilometer ten zuiden van Lützerath, is al verdwenen.

