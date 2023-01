Bestormingen in Brasilia en Washington: overeenkomsten en verschillen

Als kandidaat en als president kopieerde Jair Bolsonaro het rechts-populistische draaiboek van zijn Amerikaans geestverwant Donald Trump al met veel toewijding. En ook als oud-president blijft hij zijn bijnaam ‘Tropische Trump’ waarmaken, bleek zondag. Toen duizenden van zijn aanhangers – net als Trump-fans met leugens opgezweept dat ‘hun’ president via kiesfraude de macht verloor – de Capitool-bestorming imiteerden en het regeringscentrum van hoofdstad Brasilia bestormden, greep Bolsonaro terug op een bekend precedent.

Zoals Trump op 6 januari 2021 zijn fans pas na enkele uren in een videoboodschap opriep om „vreedzaam huiswaarts te keren”, zo talmde ook Bolsonaro urenlang met een reactie. De gebouwen van het Hooggerechtshof, Congres en het presidentiële paleis waren alweer ontzet, toen Bolsonaro rond zondagavond 21 uur lokale tijd drie tweets verstuurde. „Vreedzame protesten zijn onderdeel van democratie”, schreef hij. „Maar het plunderen en binnendringen van overheidsgebouwen zoals vandaag is gebeurd, net als in 2013 en 2017 door links, vallen daar niet onder.”

Bolsonaro twitterde dit waarschijnlijk vanuit Orlando, Florida, de zonnige Amerikaanse staat waar ook Trump sinds zijn vertrek uit het Witte Huis resideert. Hier vloog hij eind vorig jaar heen, daags voor de beëdiging van zijn sociaal-democratische opvolger Lula da Silva op Nieuwjaarsdag. Op slechts een paar kilometer van Disney World zou hij er een vakantiehuis huren. Trumps privéresort Mar-a-Lago ligt hier slechts 2,5 uur rijden vandaan. Maandag werd gemeld dat Bolsonaro er in het ziekenhuis is opgenomen.

In Brazilië wordt gespeculeerd dat Bolsonaro tijdelijk liever in de VS zit omdat hij – net als Trump – juridische vervolging moet vrezen. Nu hij als ambteloos burger geen presidentiële immuniteit meer geniet kan hij bijvoorbeeld problemen krijgen met zijn gebrekkige corona-aanpak en fraude rond vaccinaankopen. Sowieso leek hij zich er niet toe te kunnen brengen de presidentiële sjerp om te hangen bij Lula, zoals ook Trump twee weken na de Capitoolrellen verstek liet gaan bij de inauguratie van zijn opvolger, Joe Biden.

Ondanks alle overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen de pogingen van Trump en Bolsonaro om een vreedzame machtsoverdracht te doorkruisen. En opmerkelijk genoeg lijken de instituties van Brazilië (dat in 1985 pas weer een democratie werd na 21 jaar militaire dictatuur) zich daarbij minstens zo kranig te weren als die van de Verenigde Staten (reeds een democratie sinds het einde van de achttiende eeuw).

Zo kreeg Bolsonaro na zijn verkiezingsnederlaag veel minder ruimte om te klagen over gesjoemel dan Trump. De Amerikaanse ex-president liet zijn advocaten tientallen rechtszaken aanspannen tegen de uitslag. Die werden uiteindelijk allemaal verworpen, maar dat duurde wel enkele weken en hem gezinde tv-zenders als OANN en Newsmax gingen al die tijd volop mee in Trumps beweringen. Een groot deel van het Republikeinse electoraat zou uiteindelijk serieus geloof gaan hechten aan de ‘Big Lie’

Aanhangers van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump bestormen het Capitool in Washington op 6 januari 2021, om de bekrachtiging van de verkiezingszege van zijn tegenstander Joe Biden te verhinderen. Foto John Minchillo / AP

In Brazilië bogen instituties en media veel minder mee. De rechtszaak die Bolsonaro tegen de uitslag liet aanspannen, werd door het Hooggerechtshof snel en kordaat afgeschoten. Als zijn partij bleef procederen zonder bewijs te leveren voor kiesfraude, zou haar een dwangsom van miljoenen reais per dag worden opgelegd, bepaalden de rechters. Grote nieuwsmedia namen de klachten nooit serieus.

Wat ook hielp: het Braziliaanse kiessysteem is een wonder van eenvoud vergeleken met de lappendeken aan stemprocedures die de vijftig staten van Amerika kennen. Brazilianen gebruiken al sinds de jaren negentig met succes stemcomputers. De weliswaar nipte uitslag was hierdoor op verkiezingsavond al binnen enkele uren na het sluiten van de stembussen tot achter de komma bekend (50,9 procent voor Lula om 49,1 voor Bolsonaro). In de VS duurde het in november 2020 vier dagen tot media de winnaar van het archaïsche Electoral College durfden aan te wijzen.

De winnaar hoefde in Brazilië ook niet aangewezen te worden door volksvertegenwoordigers, zoals in de VS. Daar verhinderden de relschoppers het Congres twee jaar geleden enkele uren lang om Bidens winst formeel te bekrachtigen en moesten afgevaardigden, senatoren en vicepresident Mike Pence rennen voor hun leven. Bolsonaro’s aanhangers daarentegen bestormden zondag lege gebouwen en bovendien rijkelijk laat: een week ná inauguratiedag, in plaats van twee weken ervoor zoals in de VS. En waar Trump die januaridag in ieder geval nog een opzwepende toespraak gaf in Washington, verschool Bolsonaro zich zondag in Florida.

Bolsonaro’s derde zoon Eduardo was op 6 januari 2021 in Washington en onderhoudt goede contacten binnen Trumps entourage, zoals met diens voormalige adviseur Steve Bannon. Een van de lessen die de Bolsonaro’s uit Trumps mislukte putsch zouden hebben getrokken, is dat steun van het leger onmisbaar is. Bolsonaro-fans sloegen de afgelopen weken dan ook kamp op bij legerkazernes door het hele land. Zij wilden militairen zo dwingen tot een coup tegen Lula, ook al liet de legertop steeds duidelijk blijken dat ze aan de kant van de democratie stond.

Dat de Braziliaanse instituties minstens zo goed bestand zijn gebleken tegen een populistische ‘zelfcoup’ als die in de VS, is voor een belangrijk deel te danken aan hoge rechter Alexandre de Moraes. Hoewel deze topmagistraat in 2017 door de rechtse president Temer voorgedragen werd aan het Hooggerechtshof, ontpopte hij zich de afgelopen jaren tot Bolsonaro’s belangrijkste tegenspeler. De Moraes zat deze presidentsrace de Kiesraad voor en verdedigde de instituties de hele campagne zeer pro-actief. Hij trad op tegen desinformatie op sociale media, tegen rijke zakenlieden die in een appgroep speculeerden over een militaire coup en tegen met de president sympathiserende vrachtwagenchauffeurs die na de tweede ronde wegen blokkeerden en brandjes stichtten.

Zondagavond kwam De Moraes ook meteen in actie tegen mogelijke medeplichtigen van de relschoppers. Hij schorste de gouverneur van het Federale District, waarin Brasilia ligt, voor negentig dagen omdat hij de politie niet eerder en daadkrachtiger had laten ingrijpen. De centrum-rechtse bestuurder had even daarvoor al excuses aangeboden en zijn hoogste veiligheidschef ontslagen. Deze Antonio Torres was eerder minister van Justitie onder Bolsonaro en zou zich net als zijn voormalig politieke baas sinds begin dit jaar in Orlando ophouden.

De komende dagen en weken moet blijken of (meer) elementen binnen het veiligheidsapparaat mogelijk niet volledig loyaal zijn aan de nieuwe regering-Lula. En al worden de protestkampen bij de kazernes nu ontmanteld, justitie zal willen weten welke bedrijven of vermogende burgers de wekenlange betogingen hebben gefinancierd. Daarbij zal ook worden gekeken of er vanuit Bolsonaro’s omgeving direct is aangestuurd op deze protesten en bestorming.

In de VS grepen Democratische politici de gebeurtenissen in Brasilia al aan om indirect kritiek te uiten op Trump. Jamie Raskin, een van de leden van de Huis-commissie die de Capitoolbestorming onderzocht, waarschuwde dat de trumpistische bestorming een Amerikaans exportproduct dreigt te worden. „Deze fascisten modelleren zichzelf naar Trumps relschoppers en ze moeten op dezelfde plek eindigen: de gevangenis”, stelde hij.

In dat laatste opzicht treedt Brazilië vooralsnog voortvarender op dan de Amerikaanse autoriteiten, begin 2021. Zondagavond waren al driehonderd relschoppers opgepakt, terwijl in Washington op de dag zelf vijftig arrestaties werden verricht. Twee jaar later zijn bijna duizend Capitool-bestormers aangeklaagd en deels al veroordeeld, sommigen tot jarenlange celstraffen. Vorige maand raadde de onderzoekscommissie van het Huis aan om ook Trump strafrechtelijk te vervolgen voor zijn rol bij de rellen. De linkse Amerikaanse afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez riep zondag al op om „Bolsonaro geen onderdak te blijven bieden in de VS”.

