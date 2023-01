Aanhangers van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro bestormden zondag overheidsgebouwen

Net als Trump-aanhangers tijdens de Capitoolbestorming in de Verenigde Staten twee jaar terug, wisten de Bolsonaro-aanhangers ook binnen te dringen in de overheidsgebouwen. In tegenstelling tot de bestorming in Washington D.C., waren er tijdens de Braziliaanse onrust amper werknemers en vertegenwoordigers aanwezig in het gebouw. Het was tenslotte zondag. Toch hebben de demonstranten nog flink wat materiële schade kunnen aanrichten.

Foto Adriano Machado/Reuters