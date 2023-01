Lieve mensen, ik zeg het maar meteen: ik had geen idee. Dat er zóveel mis kan gaan bij een verbouwing. Tuurlijk, bij mijn eigen verbouwing, drie jaar geleden, ging er ook wel eens wat verkeerd. En ik kijk geregeld naar het tv-programma over horrorverbouwingen Ik vertrek. Dus ik wist wel íéts.

Maar sinds de woningmarkt op slot zit en echt iedereen aan het verbouwen is, zindert het hele land van de verbouwingsstress. Verbouwen is een nationaal trauma geworden.

Ik kreeg in ieder geval honderden reacties, toen ik er op Twitter naar informeerde. Ondergelopen kelders, verzakte puien, lekkende aanbouwen, verstopte rioleringen – zoveel, dat ik maar besloten heb om er een tweeluik van te maken.

Met deze week: de 13 dingen die altijd mis gaan bij een verbouwing, en dan volgende week: tips om een horrorverbouwing te overleven. Hou je vast.

1 Een verbouwing wordt altijd minstens een miljard duurder dan begroot en duurt altijd 100 keer langer dan gepland.

Dat betekent dat een badkamer waar je een maand voor had met een beetje mazzel over een jaar af is, een uitbouw die op papier drie maanden duurt, twee jaar vergt, en dat een nieuwe verdieping er op z’n vroegst in 2028 op zal staan – als je morgen begint.

Vandaar ook die uit de klauwen lopende kosten. Vergeet ook de btw niet die nooit op de offerte staat. Komt er over het hele bedrag altijd nóg eens 21 procent bij. Verrassing!

2

Want aannemers zijn op dit moment niet meer te vinden. Een vriend mailde dat hij vorige maand naar een nieuwe badkamer had geïnformeerd en het advies kreeg om het over twee jaar nog maar eens te proberen. Vakmensen zijn net zo zeldzaam geworden als pandaberen.

3

Want aannemers… Tja. Die zijn meestal onbereikbaar, schreven lezers, of, nog erger: ze belanden in de bak. Of gaan failliet. Dat is trouwens meestal op het moment dat je dak er net af ligt, de voorpui eruit is geslagen, de eerste aanbetaling is gedaan, of als al deze zaken zich tegelijk hebben voorgedaan.

4

Dan heeft zelfs bellen, appen en stalken geen zin meer. Dan is hij weg naar de volgende klus en moet je de rest zelf afmaken.

5

Als de tegels op zijn, kunnen ze helaas niet meer worden bijbesteld. De keukenboer gaat failliet maar kan gelukkig wel de helft van de spullen leveren. De andere helft kan je nergens meer krijgen, of over, juist, twee jaar. De dakramen lekken en de leverancier neemt de telefoon niet op. De dakpannen zijn uit de tuin gejat en als je de lampen aanzet, gaan ze bij de buren uit. Met een beetje geluk is dit ook over twee jaar opgelost.

6

Als de vloer is uitgehard, hebben ze altijd één belangrijke leiding vergeten te frezen. De ene professional kraakt de andere af: „Wie heeft dit gestuct/gevoegd/geplaatst? Dat zou ik nooit zo accepteren.”

7

Omdat je al maanden bij je vrienden moet wassen, koken en douchen, verlies je ze één voor één tot je alleen over bent. Met de buren komt het sowieso nooit meer goed door het maandenlange gedril, gedreun, gezaag en geboor dat elke dag al om 6.30 uur begint en ook op feestdagen en in het weekend doorgaat. Mensen die verbouwen gaan trouwens ook altijd scheiden, sorry. Maar goed, dan heb je wel het net-verbouwde huis voor jezelf!

8

Het (nog natte) schilderwerk zit onder het stof omdat er nog een tegel gezaagd moest worden. De verf die op de staal ‘wit met een zweempje grijs’ leek, blijkt in het echt knalroze. Het cement moet opnieuw gestort omdat de kat per ongeluk was ingemetseld. De vaatwasser blijkt z’n water rechtstreeks in de kruipruimte te lozen. De riolering raakt verstopt. Bij het fixen van de riolering wordt een gasbuis geraakt en bij het repareren van de gasbuis gaat uiteraard de datakabel doormidden.

9

Daarna ben je weken bezig de pot schoon te bikken. Een nieuwe zou handiger zijn, maar dat type wordt helaas niet meer geleverd.

10

Door een verkeerde leiding wordt de wc doorgespoeld met warm water maar de muren zijn helaas al afgestreken dus dat kan niet worden verholpen. Omdat het aanrechtblad een paar millimeter te breed is, past de spoelbak niet en zijn de afdekplaten van de keuken te smal – dit gaat in totaal vier keer mis.

11

De voordeur is vijf centimeter te kort (!) en de mannen die de nieuwe wasmachine komen leveren, beschadigen de net geverfde trap. Die ene muur die is weggehaald, bleek tóch een draagmuur.

12

Daarna gaat je verkering alles afmaken, de schat, waardoor je nóg vijf jaar in de woonkamer moet kamperen, in de kelder op een komfoortje van de Ac-tion kookt en met een paraplu op in het bad – want lekkage – je was moet doen. Na drie jaar bel je huilend met RTL en smeek je om John Williams van Help mijn man is klusser – die niet komt.

13

Maar uiteindelijk wordt het mooi!

Japke-d. Bouma