Zuid-Afrikaanse apartheidsminister Adriaan Vlok die doodseskaders overzag gestorven

Adriaan Vlok, de omstreden voormalige minister van Wet en Openbare Orde van Zuid-Afrika, is zondag overleden op 85-jarige leeftijd. Vlok was een prominent onderdeel van het repressieve apartheidsregime. Als minister was hij tussen 1986 en 1991 onder meer verantwoordelijk voor de politie. Heimelijk liet hij doodseskaders antiapartheidsactivisten vermoorden.

Vlok verscheen in 1995 voor de Waarheids- en Verzoeningscommissie die toenmalig president Nelson Mandela had opgetuigd om de misdaden van het apartheidsregime aan het licht te brengen. Hij bekende als enige minister schuld aan misdrijven die de regering pleegde. Hij liet bomaanslagen uitvoeren tegen onder meer hoofdkwartieren van een vakbond en een kerkvereniging die zich verzetten tegen apartheid. Vlok was ook verantwoordelijk voor het vastzetten en onderdrukken van 30.000 mensen.

De commissie verleende Vlok gratie voor de misdaden die hij bekende. Halverwege 2006 kwam hij weer in opspraak toen hij publieke excuses maakte voor nog een rits aan gruweldaden tijdens zijn ministerschap. Zo bleek dat hij de antiapartheidsactivist en dominee Frank Chikane had geprobeerd om te leggen in 1989. De onderbroek van Chikane werd geregen met gif. De activist werd ernstig ziek, maar overleefde de moordpoging wel.

Voeten wassen

Om boete te doen voor zijn zonden waste hij de voeten van Chikane en die van de weduwen en moeders van tien andere jonge zwarte activisten die hij levend had laten verbranden en wiens dood hij in scène liet zetten als een verkeersongeluk. Critici zagen de symbolische actie als een publiciteitsstunt die de aandacht af zou moeten leiden van andere misdaden die Vlok had overzien.

Vlok had de intentie om ook andere apartheidsministers mee te sleuren in zijn val. Destijds schreef NRC dat bronnen hem hadden horen zeggen dat „grote namen verantwoording zullen moeten afleggen voor hun rol”. Uiteindelijk zijn weinig medeplichtigen van het apartheidsregime veroordeeld. Vlok zelf kreeg tien jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd door het Hooggerechtshof in Pretoria voor de poging tot moord op Chikane.

Vlok betuigde meermaals spijt voor zijn rol in het apartheidsregime na zijn aftreden, en zei een wedergeboren christen te zijn. „Ik schaam me voor veel dingen die ik heb gedaan. Ik was hard, ik was harteloos tegenover mensen”, aldus Vlok tijdens zijn veroordeling in 2007. „Ik steunde apartheid, ik onderhield apartheid en daarom vind ik dat ik sorry moet zeggen.” In 2014 riep hij andere belangrijke figuren uit de apartheidtijd op om schuld te bekennen. In 2015 begon hij een humanitaire organisatie die zich inzet voor voedselzekerheid van kinderen.

Vlok overleed in een ziekenhuis in Pretoria na een kort ziektebed.