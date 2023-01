We hebben een winterse hittegolf, zei de weerman op het NOS Journaal. „Dat kan er ook nog wel bij!” reageerden de wintersporters vanuit de blubber van de Europese skipistes. Jonge lammetjes passeerden hen links en rechts en verdwenen achter de sneeuwkanonnen tussen de voorjaarsbloemen.

Het EK schaatsen in Hamar ging wel lekker door, want in een afgesloten hal hebben wintersporten geen last van klimaatverandering. De Hollandse helden zoefden over keihard ijs en kaapten als vanouds een vracht edelmetaal weg. Onze vrouwen waren niet te verslaan, de mannen een beetje.

Vanuit de wintersportgebieden riepen de skiërs: „Het is jullie schuld! Kijk hoeveel opwarming jullie veroorzaken met die ijshallen. Schaats gewoon op natuurijs!”

„Na-ah!” riepen de schaatsers. Ze lieten de dweilwagen nog eens over de baan gaan, zetten de ijstemperatuur een tandje lager en deelden selfies op sociale media. „Het is de schuld van de voetballers,” zeiden ze en ze wezen naar Victoria Pelova. „Die vliegt gewoon van Amsterdam naar Londen!”

Kort nadat bekend was geworden dat Pelova naar Arsenal gaat, kwam het nieuws binnen dat ’s werelds gletsjers sneller smelten dan verwacht. Dat kon de middenvelder er niet toe verleiden de trein te nemen.

„Gaan jullie serieus zeuren over ons vlieggedrag?” riep het vrouwenvoetbal. „Wij beginnen net! Die kerels zijn al jaren in privéjets aan het rondspinnen. Trainingskampje in Marbella, trainingskampje in de Algarve. Die ene keer dat Ajax de trein nam, rukte de nationale pers uit. Om over Messi maar niet te spreken!”

Het klopt dat grote clubs voor korte en ultrakorte vluchten in vliegtuigen stappen en volgens berekeningen van L’Équipe stortte Lionel Messi in drie maanden met zijn privévliegtuig evenveel CO 2 over de planeet als een Franse burger in 150 jaar zou doen.

„En Daley Blind vloog van Amsterdam naar München!”

Ook dat is waar.

„Waarom kopen die gasten van die snelle auto’s als ze overal met het vliegtuig heen gaan?” riep iemand vanuit Winterberg, waarschijnlijk Kimberley Bos. Die zegevierde daar met haar skeleton op een waterglijbaan.

„Tennissers! Weet je hoeveel die vliegen?!” riepen de voetballers. „En altijd in hun eentje. Niet met een elftal.” Ze wezen naar India waar Tallon Griekspoor net zijn eerste ATP-titel won. Iedereen meteen juichen, met oranje sjaaltjes zwaaien en elkaar in de armen vallen. De hele discussie was alweer vergeten.

Midden in de winterhittegolf begon de Eredivisie bij de mannen weer. De spelers kwamen fluitend de velden op, want dit is misschien extreem winterweer, maar niet dat waardoor voetbalwedstrijden worden afgelast. Voetbal had voorlopig nergens last van. Sky Sports maakte een film – gratis op internet te zien, over de impact van klimaatverandering op voetbal. Sportjournalist David Goldblatt zegt daarin te verwachten dat in Engeland in 2050 een kwart van de professionele stadions van de hoogste divisies jaarlijks zal overstromen of onder water zal staan.

„Wacht maar!” zeiden de skiërs. Ze gingen alweer huiswaarts, nu met de trein omdat ze Team Klimaat waren geworden. Naar de schaatsers riepen ze: „Jullie kunnen wegkijken, maar klimaatverandering leidt ook tot energiefalen! Dan wordt die ijsbaan een pierenbad!” De hele terugreis lang riepen ze „Pierenbad! Pierenbad!” als de trein langs een schaatsbaan kwam.

Carolina Trujillo is schrijfster.