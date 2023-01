Tallon Griekspoor krijgt met eerste ATP-titel de beloning voor zijn investeringen

Het was bijna een half jaar geleden, eind augustus 2022 in het Amerikaanse Winston-Salem, dat Tallon Griekspoor voor het laatst als winnaar van de baan stapte bij een wedstrijd op een ATP-toernooi. Zeven toernooien op rij was er een vroege exit. Tussendoor won Griekspoor nog wel twee wedstrijden in de Davis Cup, maar hij verloor er ook een paar, waaronder de beslissende partij in de kwartfinale tegen Australië. Dat verlies noemde hij „misschien wel een van de pijnlijkste nederlagen die ik ooit geleden heb”. Het was zijn laatste wedstrijd van het afgelopen seizoen.

De 26-jarige Griekspoor is een stuk beter begonnen aanzijn tweede jaar op het hoogste niveau in het mannentennis, de ATP Tour. Niet alleen won hij zijn eerste wedstrijd van 2023, hij werd zaterdag de twaalfde Nederlandse tennisser die een ATP-titel op zijn naam schreef.

In Pune, een in het westen van India gelegen stad, zat het Griekspoor, tot vorige week de nummer 95 van de wereld en vanaf maandag nummer 61, een keertje allemaal mee: de hardcourtbanen lagen zijn aanvallende spel vanaf de baseline goed, net als de hoogte waarop de ballen die werden gebruikt, stuiterden. Hij mocht de kwartfinale overslaan nadat de Kroaat Marin Cilic, de nummer 17 van de wereld en als eerste geplaatst, zich had terugtrokken met een blessure.

In de finale tegen de Fransman Benjamin Bonzi kwam Griekspoor terug van een set achterstand en liet hij zich op matchpoint, na een te hard geslagen forehand van zijn tegenstander, op het blauwe hardcourt vallen. Hij mocht de felicitaties in ontvangst nemen – net als een glimmende trofee en omgerekend 90.000 euro aan prijzengeld.

Nét niet in 2022

De toernooizege was voor hemzelf minder een verrassing dan dat het misschien is voor de buitenwereld, zei Griekspoor tegen ANP. „Niemand verwachtte dit nu waarschijnlijk, maar ik heb een heel goed off-season gedraaid. Vorig jaar was heel zwaar voor me en daarom maakt dit me ook trots.”

Het afgelopen jaar was een seizoen van steeds nét niet voor Griekspoor, zegt zijn oudere broer Scott, die zelf ook op hoog niveau heeft getennist. „Tallon haalde een paar keer de kwartfinale, maar het viel vaak net niet lekker. Hij is ook veel geblesseerd en ziek geweest, kreeg twee keer corona, en daardoor was hij niet op zijn best tijdens het gravelseizoen, zijn favoriete ondergrond.”

Wat ook meespeelde voor Griekspoor, was dat hij moest wennen aan het hoogste niveau, nadat hij zich via toernooien op de Challenge Tour, het tweede niveau, in de top-100 had gespeeld. Hij had graag het afgelopen jaar nog een paar keer aan een challenger meegedaan, zegt Scott Griekspoor, maar dat liet zijn hoge ranking niet toe. „Terwijl dat soort toernooien lekker zijn om ritme en zelfvertrouwen op te doen. Dat moest hij missen.”

Mentale trainer

Tijdens de winterpauze besloot Tallon Griekspoor dat hij een aantal dingen anders wilde doen. Zo heeft hij voor het eerst in zijn carrière een mentale trainer in de arm genomen. Ook kiest hij er dit jaar voor meer op zijn favoriete ondergrond gravel te gaan spelen. In februari reist hij daarvoor af naar Zuid-Amerika, het Europese hardcourtseizoen – met onder meer het ABN Amro-toernooi in Rotterdam – slaat hij over. En Griekspoor brak met coach Raemon Sluiter, vanwege „verschillen van inzicht” over hoe hij fysiek en mentaal op de baan stond.

Zijn twee coaches Dennis Schenk en de pas aangenomen Kristof Vliegen, waren er in India niet bij. Dat verleidde Griekspoor ertoe om na de gewonnen finale te grappen: „Misschien moet ik vaker zonder coaches spelen.” Maar volgens zijn broer Scott heeft Sluiter een belangrijke rol gespeeld in het huidige succes. „Met een aantal van de punten die Sluiter aandroeg, is Tallon aan de slag gegaan. Het was bijvoorbeeld Raemon die wilde dat hij zich mentaal verbeterde.”

De ATP-titel is ook de beloning voor de beslissing die Griekspoor ruim twee jaar geleden nam, om meer in zichzelf te investeren. Hij besloot naast Schenk ook Sluiter en fitnesscoach Bas van Bentum in dienst te nemen, een niet gering financieel risico. Maar nu Griekspoor dankzij zijn ranking is gegarandeerd van kwalificatie voor de grandslamtoernooien – met bijbehorend prijzengeld – is er financiële zekerheid. Dat geeft rust, zegt Scott Griekspoor. „Tallon heeft nu de bevestiging gekregen dat hij dit kan. Dat smaakt alleen maar naar meer.”