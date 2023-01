Reizen van en naar China komt weer op gang nu de meeste coronamaatregelen voorbij zijn

China is na bijna drie jaar weer open. Quarantaine bij aankomst is sinds deze zondag niet meer nodig, en er mogen weer meer internationale vluchten van en naar het land. Alleen een negatieve test van maximaal 48 uur oud is nog verplicht.

De meeste beperkingen zijn dus weggevallen, en internationale persbureaus schrijven dat reizigers daar massaal gebruik van maken. De versoepelingen komen net op tijd voor Chinees Nieuwjaar op 22 januari, waarvoor veel Chinezen naar hun familie afreizen.

Ook toerisme kan nu weer op gang komen. De Chinese nieuwssite Caixin schreef eind december dat de interesse in buitenlandse vluchten vertienvoudigde in aanloop naar de heropening, en volgens CNN zijn er meer dan vijf keer zoveel boekingen dan een jaar eerder.

Strenge regels

In maart 2020, kort na het uitbreken van de coronapandemie, werd reizen van en naar China nagenoeg onmogelijk. Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen mochten per week maar één vlucht naar China laten gaan, en die vliegtuigen mochten maximaal driekwart vol zitten. Zelfs Chinese burgers mochten het land niet meer in voor allesbehalve hoognodige zaken zoals diplomatie.

Een halfjaar later werden weer meer reizigers toegestaan, maar passagiers moesten eerst twee weken en later tien dagen in quarantaine – een week in een faciliteit van de overheid en drie dagen in hun eigen verblijf. Deze zondag is die tiendaagse quarantaine vervallen, net als de beperking van een vlucht per week. Chinezen kunnen bovendien weer visa krijgen om naar het buitenland te gaan.

Maatregelen in Europa

Het wegvallen van de reisbeperkingen volgt op de draai die de Chinese overheid begin december maakte na brede protesten. Het zero-covid-beleid dat autoriteiten tot dan toe hadden gehanteerd, hield plotseling op. Besmettingsaantallen schoten daardoor omhoog.

Als gevolg is het nu niet China dat regels stelt voor reizigers uit andere landen, maar andersom. Uit angst voor uitbraken van nieuwe virusvarianten stelden verschillende Europese landen negatieve coronatests verplicht voor vliegreizigers uit China. Vanaf dinsdag sluit Nederland zich daarbij aan.

