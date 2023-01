Prins Harry kan na ontboezemingen weinig goed meer doen in het VK

Prins William zou zijn jongere broer Harry tegen de vloer hebben gewerkt bij een ruzie over de bruiloft van Harry en zijn aanstaande vrouw Meghan Markle. Samen zouden de broers hun vader hebben gesmeekt om niet met zijn partner Camilla Parker-Bowles te trouwen. En omgekeerd zou Charles tegen zijn twee zoons hebben verzucht of ze alsjeblieft „geen misère van de laatste jaren van zijn leven” wilden maken.

Dit soort details staan in Spare, de autobiografie van de Britse prins Harry, in het Nederlands vertaald als Reserve. Het boek komt dinsdag officieel uit. Maar in Spanje deden boekhandels het per ongeluk vorige week al in de verkoop, waardoor alle smeuïge anekdotes en de aanvallen op vooral kroonprins William en koning Charles al bekend zijn geworden.

Het boek is het zoveelste steentje in een publiekelijk opgebouwde muur van spanningen en verwijten tussen Harry en Meghan en de rest van de Britse koninklijke familie. De twee trokken zich in 2020 terug als actieve leden van het koningshuis, ze wonen nu in Californië in de VS. Sindsdien zochten ze de media op om te vertellen wat voor meedogenloos en racistisch instituut het Britse koninklijk huis volgens hen is.

Lees ook: Harry en Meghan praten vooral over racisme en roddelpers, maar zeggen weinig nieuws

Die hang naar aandacht is paradoxaal, omdat Harry tegelijk geen gelegenheid laat voorbijgaan om te benadrukken hoe vuig de Britse roddelpers is en hoezeer de media hem en Meghan het leven zuur hebben gemaakt. Financiële overwegingen spelen vast mee; met de documentaireserie voor Netflix die eind vorig jaar uitkwam zouden ze zo’n 100 miljoen dollar (93,8 miljoen euro) hebben verdiend. De opbrengsten van zijn biografie zou Harry in elk geval deels doneren aan liefdadigheidsinstellingen.

Verzoening als doel

In aanloop naar de publicatie van het boek gaf Harry lange interviews aan zorgvuldig geselecteerde journalisten van Amerikaanse en Britse televisiezenders. Ze vroegen hem naar zijn drugsgebruik, naar zijn tijd als militair in Afghanistan en naar de verstandverhouding met zijn broer en vader. „Ik wil verzoening, maar eerst is een vorm van verantwoording nodig”, zei hij tegen het Britse ITV. „Tot nu toe bestaat één kant van het verhaal, maar er zijn twee kanten aan elk verhaal.”

Harry vertelt ook hoe William „een rode waas” voor zijn ogen kreeg tijdens de ruzie over zijn bruiloft, en dat hij denkt dat William hoopte dat Harry hem terug zou aanvallen. Over Charles zegt hij dat die eens een grap maakte dat hij misschien niet eens Harry’s echte vader was, omdat zijn ex Diana een langdurige affaire met een ander had tijdens hun huwelijk. En Charles zou zijn zoons geen knuffel hebben gegeven nadat ze hadden gehoord dat hun moeder was omgekomen bij een auto-ongeluk.

Het boek is het zoveelste steentje in een publiekelijk opgebouwde muur van spanningen tussen Harry en Meghan en de rest van de Britse koninklijke familie

Als verzoening met zijn familie inderdaad één van Harry’s belangrijkste doelen is, hoe waarschijnlijk is het dat die dichterbij komt met dit soort aanvallen? Koning Charles en kroonprins William kiezen er consequent voor om niet publiekelijk te reageren, al nemen intimi het wel voor hen op in de Britse media, anoniem. In The Times zegt een vriend van William dat hij „zich stilhoudt voor het bestwil van zijn gezin en zijn land”. „De familie kan het spel op de lange termijn spelen, waar Harry en Meghan dat niet kunnen”, zegt een ander. William en Charles willen laten zien dat ze boven de beschuldigingen staan. Een spare kan het zich misschien veroorloven uit te vallen, maar een heir, een kroonprins, niet.

Lees ook dit profiel van prins Andrew: Randy Andy schadelijk voor The Firm

In de Britse publieke opinie kan zowel Harry als Meghan al weinig goed meer doen. Sinds hun Netflix-serie uitkwam is het percentage Britten dat positief over het stel denkt, verder gedaald. Zo ver dat 44 procent van de Britten het een prima idee zou vinden om Harry zijn koninklijke titels af te nemen; 32 procent vond dat niet nodig. De sympathie voor William en zijn vrouw Catherine nam juist toe. In opiniepeilingen is alleen prins Andrew, die zijn koninklijke titels al is kwijtgeraakt vanwege verdenkingen van seksueel misbruik, minder populair dan Harry en Meghan. Veel Britse media kiezen ook de kant van het koningshuis. „Oh spare us”, kopte de Daily Mail vorige week, bespaar ons je ontboezemingen.

Charles deed hetzelfde

De behoefte om zijn eigen kant van het verhaal publiek te maken, zal koning Charles overigens bekend voorkomen. In de jaren negentig, na zijn scheiding van Diana, liet Charles zich meermaals uitgebreid interviewen door journalist Jonathan Dimbleby, voor een geaccordeerde biografie en een tv-documentaire. Daarin gaf Charles onder meer voor het eerst toe dat hij inderdaad een affaire had met zijn latere vrouw Camilla.

Ook vertelden Charles en zijn beste vrienden aan Dimbleby over de stroeve relatie met zijn ouders. Koningin Elizabeth omschreef hij als koude vrouw, zijn vader Philip deed vaak pesterig tegen zijn zoon. Philip vond Charles maar „een watje” en dat „raakte hem vreselijk”, schreef Dimbleby. Zijn boek veranderde het beeld van toegewijde ouders dat veel Britten van hun koningin en haar man hadden.

Diezelfde Dimbleby – hij is inmiddels een vriend van Charles – zei nu over Harry’s boek tegen BBC Radio 4 dat hij een „zeer getroebleerde man” ziet in Harry, die een narratief over zichzelf heeft opgebouwd als beschadigd man door het abrupte verlies van zijn moeder. „Als je je relaties met je vader en broer wil verbeteren, doe dat dan privé, niet publiekelijk”, zei Dimbleby. De onthullingen over Harry’s drugsgebruik – hij heeft wel eens cocaïne gebruikt – en zijn ontmaagding noemde hij de ontboezemingen „van een beroemdheid van de B-categorie”.