Iraanse man aangehouden in Duitsland vanwege voorbereiden terroristische aanslag

In het Duitse Castrop-Rauxel is een Iraanse man aangehouden die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Dat meldde de Duitse politie in de nacht van zaterdag op zondag. De 32-jarige verdachte zou de extreem giftige stoffen ricine en cyanide hebben willen gebruiken.

Hoe ver de voorbereidingen voor de aanslag gevorderd waren, is nog niet bekend. De politie trof in ieder geval geen giftige stoffen aan in het huis van de verdachte.

Volgens de politie had de man een islamitisch-fundamentalistische motivatie voor het plannen van de aanslag. De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI heeft de Duitse autoriteiten getipt dat de man een aanslag beraamde, aldus de Duitse krant Bild. Diezelfde nacht arresteerde de politie de man bij zijn woning in Noordrijn-Westfalen, vlakbij Dortmund. Ook de broer van de verdachte is aangehouden, aldus de autoriteiten.

21 aanslagen voorkomen

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser zei in een reactie dat „Duitsland nog altijd een direct doelwit is van islamitische terroristische organisaties. Islamitisch-gemotiveerde eenlingen zijn een ander aanzienlijk gevaar”. Volgens Faeser zijn er sinds de eeuwwisseling 21 aanslagen met islamitisch-fundamentalistisch motief voorkomen op Duits grondgebied.

Bijna vijf jaar terug vond een soortgelijke aanhouding plaats in Keulen. Een Tunesisch echtpaar bereidde een aanval voor met de gifstof ricine in naam van de Islamitische Staat (IS). Zij werden veroordeeld tot tien en acht jaar gevangenisstraf. Ricine en cyanide zijn zeer dodelijke stoffen, ook in kleine hoeveelheden.

Nog geen maand geleden arresteerden de Duitse autoriteiten 25 extreemrechtse revolutionairen van de Reichsbürger-beweging, die een gewapende coup voor zouden hebben bereid.