‘In de outletstores in Roermond gaan we helemaal los’

In

‘Ik wilde altijd al een keer voor mezelf beginnen, maar door collega’s en mensen die er slechte ervaringen mee hadden, werd het me vaak afgeraden. Juist daardoor wilde ik het tegendeel bewijzen, dat het mij wel goed af zou gaan. Ik heb hbo cultureel maatschappelijke vorming gestudeerd en twaalf jaar in een supermarkt gewerkt voordat ik besloot dat ik maar eens gebruik moest gaan maken van wat ik tijdens mijn opleiding had geleerd. Ik werd gevraagd als ambulant jongerenmedewerker en later werd ik met veel plezier jongerencoach, maar na vijf jaar was ik wel toe aan iets anders.

„De overstap naar zzp heb ik geleidelijk gemaakt. Doordeweeks werkte ik in loondienst als jongerencoach en in het weekend kreeg ik een freelance baan als servicemedewerker bij een beveiligingsbedrijf. Dat laatste doe ik nog steeds, maar nu doordeweeks. Daarnaast werk ik van vrijdag tot zondag of maandag als locatiemanager bij een vluchtelingenopvang in de gemeente Schiedam. Ik ben samen met mijn collega het eerste aanspreekpunt voor de bewoners – vrouwen, mannen en kinderen uit Oekraïne – op de twee opvanglocaties. Het is dankbaar werk.

„Het afgelopen halfjaar hield ik in mijn slechtste maand 2.500 euro netto over en in mijn beste maand 5.000 euro netto. Daar ben ik best trots op, het is veel meer dan ik voorheen in loondienst verdiende. Ik ben blij dat ik de stap naar zzp heb gezet. 2022 was het leukste werkjaar ooit.”

uit

‘Ik ben God superdankbaar voor de lieve ouders die ik heb. Ze hebben mijn appartement afbetaald, waardoor mijn vrouw en ik relatief lage woonlasten hebben. De energierekening is wel wat omhoog gegaan, maar verder betalen we alleen nog het drinkwater en de vve. Het is in onze familie traditie om te zorgen dat je je kinderen een zo’n zorgeloos mogelijk leven bezorgt. Die verantwoordelijkheid voel ik nu ook naar mijn dochter (8) en zoon (4), daarom werk ik ook zo hard. Tegelijk doe ik ook mijn best om genoeg leuke dingen met ze te doen. Als ik soms zeven dagen achter elkaar moet werken probeer ik aan het einde van de dag iets met mijn kinderen te organiseren.

„Mijn vrouw en ik zijn Albanees en onze families komen uit Noord-Macedonië, dus elk jaar gaan we een of twee keer die kant op. Dan verblijven we bij familie en maken vanuit daar tripjes. Jaarlijks zijn we daar zo’n 3.000 tot 5.000 euro aan kwijt.

„Drie keer per jaar gaan we met het gezin naar de outletstores in Roermond om flink wat kleding in te kopen. Het is niet zozeer om te bezuinigen, maar meer omdat we het leuk vinden het zo te doen. We maken er dan echt een uitje van en gaan dan helemaal los. Per jaar zijn we zo’n 2.100 euro kwijt aan kleding voor het hele gezin.”

Netto inkomen: tussen de 2.000 en 5.000 euro Vaste lasten: woonlasten (500 euro), mobiel/internet/tv (120 euro), verzekeringen (380 euro), kosten auto (170 euro), boodschappen (500 euro), abonnementen (20 euro), kinderzaken (70 euro), sport (30 euro), horeca (150 euro) Sparen: voor onvoorziene kosten aan de auto (30 euro), kinderbijslag opzij voor de kinderen (184 euro) Laatste grote aankoop: nieuwe tv (1.500 euro)