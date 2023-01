Bolsonaro-aanhangers dringen parlementsgebouw en presidentieel paleis Brasilia binnen

Aanhangers van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro zijn zondag het parlementsgebouw in de hoofdstad Brasília binnengedrongen. Braziliaanse media hebben het over een menigte van zo’n drieduizend mensen, die weigeren te accepteren dat de extreemrechtse Bolsonaro de verkiezingen heeft verloren. Volgens internationale persbureaus zijn de demonstranten door een blokkade van agenten gebroken en het parlementsgebouw, het hooggerechtshof en het presidentieel paleis binnengevallen.

De demonstranten klommen onder meer op het dak van het parlementsgebouw en gooiden de ramen in. Andere demonstranten verzamelden zich buiten het presidentieel paleis en het hooggerechtshof. De politie heeft traangas ingezet, meldt persbureau AFP. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn binnengedrongen in de overheidsgebouwen. Beelden op de Braziliaanse tv tonen demonstranten die door het presidentieel paleis dwalen en vernielingen aanrichten. Inmiddels zijn de ordediensten overgegaan tot het uitvoeren van charges.

Ook op sociale media gaan beelden rond van een joelende menigte in en rond ingang van het parlementsgebouw en in het presidentiële paleis. Op andere beelden is te zien hoe een agent van paard wordt getrokken.

Capitoolbestorming

Het tafereel doet denken aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021 door aanhangers van oud-president Donald Trump, toen hij de verkiezingen had verloren. Net als Trump trok Bolsonaro herhaaldelijk, zonder bewijs, de geloofwaardigheid van het verkiezingssysteem in twijfel. Hij wilde een deel van de stemmen ongeldig laten verklaren. De Braziliaanse kiesraad wees zijn klachten af, maar veel van zijn aanhangers zijn erin blijven geloven.

Eind oktober won de linkse Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Aanhangers van verliezer Bolsonaro protesteren sindsdien door onder meer wegen te blokkeren en voertuigen in brand te steken. Vorige week zondag, op 1 januari, werd president Lula da Silva beëdigd. Hij hekelt het beleid van zijn voorganger en beloofde in zijn inauguratiespeech Brazilië, dat volgens hem in „verschrikkelijke ruïnes ligt”, te herbouwen. Oud-president Bolsonaro verliet twee dagen voor de machtsoverdracht het land en was niet aanwezig bij de inauguratie.

Lula: Het zijn fascisten

Lula da Silva is zelf deze zondag niet aanwezig in Brasília. In een eerste reactie noemt hij de bestorming volgens persbureau Reuters „barbaars” en de demonstranten „fascisten”. Volgens hem hebben „meerdere toespraken van Bolsonaro” aangezet tot de bestorming. „Iedereen betrokken bij de opstand zal worden gevonden en bestraft”, zei Lula. Hij kondigde daarnaast een „federale veiligheidsinterventie” af tot 31 januari, wat betekent dat de federale troepen de veiligheid in de hoofdstad tot die tijd zullen bewaken.

Lula’s partij vroeg de hoogste openbare aanklager om openbare veiligheidstroepen te bevelen de demonstranten in bedwang te houden. De Braziliaanse minister van Justitie Flavio Dino veroordeelt de actie eveneens sterk. „Deze absurde poging om hun wil met geweld op te leggen, zal niet zegevieren”, schreef hij op Twitter. „Er zal versterking komen”, voegde hij eraan toe.