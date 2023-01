12 series om naar uit te kijken in 2023

De entertainmentindustrie reageerde geschokt toen Netflix in het eerste kwartaal van 2022 voor het eerst in tien jaar abonnees kwijtraakte. Wall Street verloor vertrouwen in streaming en opeens leek de tijd van ongeremde groei en ongekende budgetten voor grootse tv-series voorbij.

Toch zal het op korte termijn niet veel minder worden met de content-aanvoer en de bijbehorende serie-keuzestress. Ook in 2023 zullen honderden nieuwe series strijden om de aandacht van de kijker, de nieuwe economische realiteit zal mogelijk later pas zichtbaar zijn in het aanbod. Vorig jaar ging het gesprek veel over peperdure blockbuster-series als House of the Dragon en The Lord of the Rings: The Rings of Power. Het succes van een veel kleinere productie als The Bear, een van de beste series van 2022, bewijst dat er vraag is naar authentieke verhalen met ‘echte’ personages van vlees en bloed. Die Amerikaanse dramaserie, over een gekwelde sterrenchef die een simpele broodjeszaak moet overnemen na het overlijden van zijn broer, viel op door zijn realistische weergave van keukenleven.

De streaming- en tv-hoogtepunten van 2023 laten zich moeilijk voorspellen. Vorig jaar rond deze tijd wist bijvoorbeeld bijna niemand dat The Bear überhaupt in aantocht was. Toch zijn er al veel producties aangekondigd die er veelbelovend uitzien.

Fleishman is in Trouble

Schrijver en New York Times-journalist Taffy Brodesser-Akner bewerkte haar debuutroman Fleishman Is in Trouble tot een miniserie en strikte topacteurs Jesse Eisenberg, Claire Danes en Lizzy Caplan voor de hoofdrollen. De recent gescheiden veertiger Toby Fleishman geniet van het moderne dateleven in Manhattan. En dan verdwijnt zijn ex-vrouw Rachel opeens. De serie kreeg in de VS al lovende recensies.

Daisy Jones & The Six

Nog een boekverfilming, ditmaal gebaseerd op een roman over de opkomst en ondergang van een fictieve rockgroep in de jaren zeventig die veel doet denken aan Fleetwood Mac, een band die ondanks grote successen constant in conflict was. In de serie blikken de personages twintig jaar na het einde van de band Daisy Jones & The Six terug op hun hoogtijdagen. Actrice Riley Keough, een kleindochter van Elvis Presley, speelt de rol van charismatische frontvrouw.

CAST

Na De Luizenmoeder een nieuwe satire van Ilse Warringa, over een op Job Gosschalk gelijkende castingtycoon die wordt gecanceld na onthullingen over zijn grensoverschrijdend gedrag. Een discussie over de vraag of zo’n plot nog kan na alle onthullingen rond NPO-iconen als DWDD en NOS Sport lijkt onvermijdelijk. Hoofdrollen zijn er voor Gijs Scholten van Aschat, Jacqueline Blom en Lykele Muus.

Arcadia

Ambitieuze futuristische coproductie van de NPO en VRT, speelt zich af in een fictieve samenleving in de nabije toekomst. Na een grote catastrofe zijn grondstoffen schaars en wordt er een puntensysteem geïntroduceerd die de levenskwaliteit van mensen meet. Op basis van deze zogenoemde burgerscore wordt bepaald wat ieder mens wel of niet mag doen in de maatschappij. Tim Oliehoek (Het geheime dagboek van Hendrik Groen) regisseert Monic Hendrickx, Maarten Heijmans en Melody Klaver.



Foto Maarten De Bouw

Foto Maarten De Bouw

The White House Plumbers

Politieke miniserie over het Watergateschandaal. The White House Plumbers brengt het verhaal vanuit het perspectief van E. Howard Hunt and G. Gordon Liddy, twee loyale teamleden van van president Nixon. Zij kregen de bijnaam ‘de loodgieters’. De twee organiseerden de inbraak die het uiteindelijke einde van het presidentschap betekende.

Queen Charlotte A Bridgerton Story

Het succes van kostuumdrama Bridgerton wordt verder uitgebouwd met een prequel-serie over de jonge Queen Charlotte. Het verhaal laat zien hoe Charlotte machtig en invloedrijk werd. Ook is er ruimte voor het liefdesverhaal met King George. Het jonge talent India Ria Amarteifio neemt de rol van Charlotte op zich.

1985

Op waargebeurde feiten gebaseerde Belgische thrillerserie over de beruchte Bende van Nijvel, die halverwege de jaren tachtig een flink aantal wrede overvallen pleegde. De geweldsgolf is een van de grote Belgische collectieve trauma’s van de laatste decennia. De reeks volgt drie jongvolwassenen – onder wie jonge ster Tijmen Govaerts – die door toeval terechtkomen in het oog van de storm van de bende.

Ferry De serie

De vierde reeks van Netflix-hit Undercover is een prequel die volgt op de film Ferry, waarin werd getoond hoe de onberekenbare Brabantse drugskoning (Frank Lammers) zijn grote liefde Daniëlle (Elise Schaap) ontmoette. Oude bekenden als Monic Hendrickx, Raymond Thiry en Yannick van de Velde keren terug. Een nieuw gezicht is Tygo Gernandt als Ricardo, een onbetrouwbare zakenpartner van Ferry.

Foto Liam Daniel/Netflix

Masters of the Air

De makers van de oorlogsseries Band of Brothers en The Pacific zijn terug met een nieuwe megaproductie. Masters of the Air gaat over piloten van het Amerikaanse Eighth Air Force. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben zij de taak hebben om strategische punten in Duitsland te vernietigen. Tom Hanks en Steven Spielberg produceren.

Mocro Maffia seizoen 5

Al vijf jaar is Mocro Maffia een van de goedbekeken stokpaardjes van Videoland. De serie, met hoofdrollen voor Achmed Akkabi, Nasrdin Dchar en Robert de Hoog, vertelt over de strijd tussen een aantal kopstukken in de Amsterdamse drugswereld. Het jonge makersteam van de bloederige serie weet heel knap actuele ontwikkelingen in het criminele circuit in het verhaal te verwerken. MM5 wordt het eerste seizoen zonder Akkabi als showrunner.

Full Circle

De nieuwe serie van Steven Soderbergh (Ocean’s Eleven, Magic Mike en veel meer) gaat over een onderzoek naar een mislukte ontvoering. Veel meer weten we niet, maar Soderbergs werk is bijna altijd de moeite waard.

Plus : nieuwe seizoenen van Succession en andere hitseries Dit voorjaar zijn alle ogen weer gericht op de disfunctionele familie Roy. In het vierde seizoen van Succession, het kroonjuweel van HBO Max, gaat de strijd om de opvolging van mediamagnaat Logan Roy verder. Meesterlijke dialogen, vuile spelletjes en ook veel humor. Ook andere hits keren terug in 2023, zoals de invoedrijke science fiction-serie Black Mirror (Netflix) en het altijd verrassende Fargo (Prime Video). Verder wordt de misdaadserie True Detective nieuw leven ingeblazen. In True Detective: Night Country (HBO Max) speelt Jodie Foster een rechercheur die een vermissingszaak moet oplossen in Alaska.

