Zeker niet opendeurderig

Langzaam worden de tuinkabouters verdrongen door Boeddhabeelden. Maar, in tegenstelling tot een tuinkabouter, moet je een Boeddhabeeld niet kopen, maar krijgen. Joris Linssen leent zijn Boeddhabeeld in deze podcast uit. Het staat een week lang bij een gast die, naar aanleiding van iets wat hij of zij heeft meegemaakt, is veranderd, wijzer en sterker is geworden en heeft leren loslaten. Dat klinkt enorm opendeurderig, maar dat is het in deze podcast zeker niet.

Neem voormalig chef-kok Maarten. Hij las op een dag een Boeddhistisch geschrift, waarna hij de wereld even zag door de ogen van een kreeft. Een kreeft ja, die hij als chef-kok in een pan met kokend water gooide. Vanaf dat moment kon hij dat niet meer. Hij is nu monnik.

Boeddha op de Stoep, afleveringen 20 min, KRO-NCRV/NPO Radio.