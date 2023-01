Wat kwam er van nazi Heinrich?

TRAILER | De Verdwenen SS' er. Vanaf 4 oktober live! Deze podcast luister je ook in onze app

Obersturmführer Walter Heinrich had vanaf de opening in 1941 de leiding over het als zeer wreed en onmenselijk bekendstaande concentratiekamp Kamp Amersfoort. In 1943 werd hij overgeplaatst naar het Gestapo-hoofdkwartier in Den Haag en vanaf februari 1945 heeft niemand ooit meer iets van hem vernomen. Podcastmaker Jordy Hubers en Floris van Dijk, hoofd onderzoek van Monument Kamp Amersfoort, proberen erachter te komen wat er met hem gebeurd is.

Zo ontdekken ze dat Heinrich in 1944 Nederlandse verzetsstrijders selecteerde die naar concentratiekamp Natzweiler-Struthof werden gestuurd. We komen veel te weten over massamoordenaar Heinrich, maar of ze klaarheid scheppen omtrent zijn lot…

De verdwenen SS’er, zes afl. van ca. 30 min, iO/Nationaal Monument Kamp Amersfoort.