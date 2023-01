PSV begint tweede seizoenshelft met gelijkspel tegen Sparta

PSV heeft in het eerste duel na de winterstop meteen punten laten liggen in de titelstrijd. In het Philips Stadion hield Sparta Rotterdam de Eindhovenaren op 0-0. Koploper Feyenoord en nummer twee Ajax kunnen zondag profiteren van het puntenverlies, door de nummer drie op de ranglijst verder op achterstand te zetten. Sparta blijft knap zesde.

Terwijl de naar Liverpool vertrokken Cody Gakpo in Engeland zijn eerste speelminuten maakte, stond Anwar El-Ghazi als zijn vervanger in de basis bij PSV. Een hoogstandje in de openingsfase - El-Ghazi speelde zijn directe tegenstander Bart Vriends door de benen - deed hopen of meer, maar doelpogingen bleven in de eerste helft uit. Dat gold ook voor de rest van de PSV’ers, die grote moeite hadden met het stugge verdedigen van de Sparta-defensie.

In de tweede helft zette PSV meer aan, maar ook nu hield Sparta de dominerende thuisploeg van scoren af. Daarbij kreeg het enige hulp van scheidsrechter Sander van der Eijk, die tien minuten voor tijd weigerde PSV een strafschop te geven na een buiteling van Jordan Teze die veroorzaakt leek door Sparta-verdediger Michael Pinto. De videoscheidsrechter riep Van der Eijk nog voor een second opinion naar het videoscherm, maar ook na het zien van de beelden bleef de arbiter bij zijn standpunt.

PSV liet ook al in het laatste duel voor de winterstop punten liggen. Op 12 november ging de ploeg tegen AZ met 1-0 onderuit, waardoor Feyenoord als koploper het nieuwe jaar in ging. De Rotterdammers hebben drie punten voorsprong en spelen zondag tegen FC Utrecht. Nummer twee Ajax, dat net als PSV over 30 punten beschikt, gaat op bezoek bij NEC Nijmegen.