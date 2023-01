Aan mijn zoon van zes leg ik uit dat sommige jongens zich een meisje voelen. Je kan dan naar de dokter om een meisje te worden, als je dat echt graag wil.

Een paar dagen later, na een frisse neus in het bos in de regen, gaat mijn zoon voor me staan. Zijn haren nat, zijn gezicht plechtig. „Mama, ik ga naar de dokter. Ik wil echt graag een hond worden.”

