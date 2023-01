McCarthy na vijftien stemrondes verkozen tot voorzitter Huis van Afgevaardigden

Het heeft hem vier volle dagen, vijftien stemrondes én een reeks concessies aan zijn conservatieve partijgenoten gekost, maar in de nachtelijke uren van zaterdag is de Republikein Kevin McCarthy dan toch gekozen tot voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. In de laatste ronde kreeg hij genoeg stemmen voor zijn verkiezing, zonder tegenstemmen, wel een handvol onthoudingen. Vanaf nu kan de Republikeinse oppositie de mouwen opstropen om president Biden het regeren zo lastig mogelijk te maken.

Na een vernederende reeks afwijzingen door eerst twintig, toen zeven en ten slotte nog maar zes partijgenoten – door zijn medestanders uitgelegd als een „vrije uitwisseling van gedachten”, door de Democraten als een „bespottelijke strijd om de macht” – kan McCarthy (57) de rol van aanjager van de Republikeinse agenda op zich nemen. Hoewel het nog te bezien valt wie wie de komende twee jaar aanjaagt. De meest conservatieve leden van het Huis kregen in ruil voor hun stem van McCarthy voorrechten die hun buitenproprotioneel veel macht bezorgen in de 222-koppige Republikeinse fractie.

Amerikaanse media meldden de afgelopen dagen onder meer dat McCarthy heeft ingestemd met een aanpassing van de regels die het mogelijk maken dat een enkele afgevaardigde een stemming kan aanvragen om de voorzitter af te zetten. Daarmee krijgen politiek delicate momenten een explosieve lading. Zo wordt gewezen op het onvermijdelijke moment waarop het Huis zal moeten instemmen met een verruiming van de begroting om de afbetaling van overheidsschulden mogelijk te maken. In conservatieve kringen is de verláging van het overheidsbudget zo’n beetje een geloofsartikel.

Record

Ook de Amerikaanse financiële en militaire steun aan Oekraïne kan in gevaar komen als de meest kritische leden van het Huis de hand aan de noodrem hebben. McCarthy deed donderdagavond tegenover verslaggevers luchtig over zijn concessies. „Ik zou een zwakkere Speaker zijn als ik me daar zorgen over maakte.” In Amerikaanse media werd ook verwacht dat leden van de Freedom Caucus, de meest conservatieve factie, een prominentere rol zouden spelen in de belangrijkste parlementaire commissies.

Het is de tweede keer dat McCarthy een gooi deed naar het voorzitterschap. In 2015 trok hij zijn kandidatuur in toen hij zich realiseerde dat hij niet het benodigde aantal stemmen zou behalen. Ditmaal bleef hij hardnekkig volhouden, en vestigde hij en passant een parlementair record. De laatste keer dat meer dan één ronde nodig was om een Speaker of the House te kiezen was 1923, toen de verkiezing negen rondes duurde.

