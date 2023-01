Mali verleent gratie aan 49 Ivoriaanse soldaten

De 49 soldaten uit Ivoorkust die een halfjaar geleden in Mali zijn opgepakt, krijgen gratie. De Malinese kolonel Abdoulaye Maïga schreef vrijdagavond in een verklaring op Twitter dat zijn regering alle aanklachten tegen hen laat vallen, waaronder „moord en samenzwering tegen de regering”.

In juli landden de soldaten in de Malinese hoofdstad Bamako ter ondersteuning van een VN-vredesmissie die de stabiliteit in het land moet bevorderen. De Malinese junta arresteerde de Ivorianen op het vliegveld omdat ze huurlingen zouden zijn, en veroordeelde 46 van hen tot twintig jaar gevangenisstraf vanwege „het ondermijnen van de veiligheid van de staat”. Malinese autoriteiten willen niet dat de blauwhelmen hen voor de voeten lopen.

De aanhoudingen zorgden voor nieuwe spanningen tussen Ivoorkust en Mali, dat al een moeizame relatie had met zijn buurlanden. Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS had sancties opgelegd die nieuwe verkiezingen moesten afdwingen, en hief de meeste weer op toen Mali verkiezingen in 2024 aankondigde. Een week later werden de Ivoriaanse soldaten gearresteerd.

Hulp van Togo

De Malinese regering spreekt zelf van een gebaar „dat eens te meer zijn gehechtheid aan vrede, dialoog, panafrikanisme en het behoud van broederlijke en seculiere betrekkingen met de landen in de regio aantoont, met name die tussen Mali en Ivoorkust”. Ivoorkust heeft voor zover bekend nog niet gereageerd.

Als reactie op de arrestaties dreigde ECOWAS met nieuwe sancties als de militairen op 1 januari nog niet waren vrijgelaten. Die deadline verstreek, maar het landenverbond wilde Mali toch meer tijd geven om met hulp van Togo tot een oplossing te komen, schreef persbureau AFP woensdag. Uit de verklaring van kolonel Maïga blijkt dat dat nu is gelukt. Mali bedankt Togo voor „zijn onvermoeibare inspanningen en zijn voortdurende inzet voor dialoog en vrede in de regio”.

