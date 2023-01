Iran voert opnieuw twee executies uit, Hoekstra roept Iraanse ambassadeur weer op het matje

Iran heeft opnieuw twee mannen opgehangen die deelnamen aan de landelijke antiregeringsprotesten van afgelopen najaar. Dat melden internationale persbureaus zaterdag. Volgens de autoriteiten zouden Mohammed Mahdi Karami (22) en Seyyed Mohammad Hosseini (20) een lid van de veiligheidstroepen hebben gedood. Het totale aantal geëxecuteerde demonstranten komt daarmee voor zover bekend op vier.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) roept in reactie op de nieuwe executies de Iraanse ambassadeur op het matje, schrijft hij in een tweet. Het is de tweede keer in een maand tijd dat de Iraanse ambassadeur zich moet melden om zich te verantwoorden voor de doodstraffen die in het land worden uitgedeeld aan demonstranten. Op dit moment zouden nog veertien mensen op de dodenlijst staan, terwijl tientallen andere deelnemers aan de protesten hun strafmaat nog moeten horen.

De protesten in Iran begonnen nadat de 22-jarige Koerdische vrouw Mahsa Amini op 16 september vorig jaar als gevolg van politiegeweld om het leven kwam. Tienduizenden Iraniërs gingen in de weken erna op verschillende plekken in het land de straat op. Bij confrontaties met de politie kwamen zeker 517 demonstranten om, terwijl volgens ngo Human Rights Activists in Iran meer dan 19.200 mensen zijn aangehouden. De Iraanse autoriteiten hebben geen cijfers van het aantal doden of aanhoudingen bekendgemaakt.

Sancties

Ook EU-buitenlandchef Josep Borrell uit bij monde van een woordvoerder zijn bezorgdheid over de situatie in Iran. „We roepen de Iraanse autoriteiten nogmaals op te stoppen met het opleggen en uitvoeren van doodstraffen tegen demonstranten”, staat in een verklaring. Naar aanleiding van de gewelddadige onderdrukking van de protesten legde de EU eerder al meerdere malen sancties op aan het regime in Teheran.

De 23-jarige Mohsen Shekari was op 8 december voor zover bekend de eerste persoon die vanwege deelname aan de protesten werd geëxecuteerd door de Iraanse autoriteiten, minder dan drie maanden na zijn arrestatie. Enkele dagen later volgde de ophanging van de eveneens 23-jarige Majid Reza Rahnavard, die in het openbaar werd opgehangen aan een bouwkraan.