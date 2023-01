Al jaren bak ik Jannekes kerststol, het is niet moeilijk en het resultaat is heerlijk! Het hoort voor mij bij de tradities die naar de kerstdagen leiden. Elke keer moet ik oppassen dat-ie niet al vóór of op Eerste Kerstdag op is. Waarom is-ie zo lekker? De verhoudingen kloppen, het deeg is niet te zwaar of te zoet of zout, de vulling met de amandelen is heerlijk en de spijsrol kan je zo citroenig maken als je wilt. Het brood is niet moeilijk te maken, maar het vraagt tijd, geen haastklus dus! Het deeg moet tien minuten gekneed worden. Verder is het een fluitje van een cent. Ik heb het voordeel dat ik een oven heb met een ‘gistdeeg laten rijzen’-functie – erg fijn. Ik volg het recept nauwgezet, want zoals Janneke terecht zegt: „Never change a winning kerststol!”

Wel heb ik dit jaar meer amandelspijs gebruikt (ik had nog een rest in de vriezer van vorig jaar; geen last van smaakteruggang). Tegenwoordig maak ik het zo’n week van tevoren. Dan is-ie met kerst het lekkerst: niet te zoet, lekker boterig, een hint van rum en met lekker citroenerig amandelspijs.

