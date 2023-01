Herhaling - Maakt Rutte IV Nederland (on)gelijker?

Het is reces en Haagse Zaken is er even niet. In de tussentijd tippen we je afleveringen die het terugluisteren waard zijn. Deze week tipt Ignace Schoot, audioredacteur van Haagse Zaken, de aflevering 'Maakt Rutte IV Nederland (on)gelijker?'.

Eén van de doelen van het toen net aangetreden kabinet-Rutte IV is om kansenongelijkheid tegen te gaan. Dat staat in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. Kansenongelijkheid raakt aan veel verschillende terreinen, want het gaat zowel over onderwijs, over werk, inkomen, gezondheidszorg als over de plek waar je opgroeit.

In deze Haagse Zaken zoomen we in op de economische ongelijkheid. Je hoort van Christiaan Pelgrim en Rik Rutten over de plannen van Rutte IV die zouden moeten werken als gelijkmaker. We bespreken wat er in het coalitieakkoord staat op het gebied van inkomen, werk, vermogen en sociale zekerheid. En we bespreken of deze maatregelen bij gaan dragen aan het doel om ongelijkheid tegen te gaan.

