Chinese techmiljardair Jack Ma doet forse stap terug bij betalingsbedrijf Ant Group

De Chinese techmiljardair Jack Ma heeft het niet meer voor het zeggen bij Ant Group, het betalingsbedrijf van het door hem opgerichte e-commerceconcern Alibaba. De 58-jarige ondernemer heeft in een herstructurering van de aandelenstructuur zijn stemmeerderheid uit handen gegeven, blijkt uit een zaterdag gepubliceerd statement van Ant Group. Vóór de veranderingen had Ma 50,2 procent van de stemrechten van het bedrijf in handen, nu is dat volgens financieel persbureau Bloomberg nog 6,2 procent.

Met de keuze trekt Ma zich nog verder terug, nadat hij als één van de rijkste mannen van China lang in de schijnwerpers stond. De afgelopen jaren liet de Chinese regering nauwelijks middelen onaangeroerd om de macht van de Chinese techindustrie in te perken. Eén van de vroegste slachtoffers was Ma. Hij had zich eerder kritisch had uitgelaten over de Chinese financiële sector en kwam vervolgens onder strenge overheidsregulering te staan.

Allereerst moest hij een streep zetten door de beursgang van Ant Group, wat naar verwachting de grootste beursgang wereldwijd zou worden. Het bedrijf wilde 11 procent van de aandelen verkopen voor 34 miljard dollar. Na die tegenslag volgde een klap voor Alibaba. De webwinkelgigant kreeg een recordboete van 18,2 miljard yuan (2,3 miljard euro) vanwege het creëren van een monopoliepositie. Daarna moest Alibaba ook gedwongen een deel van zijn belangen in mediabedrijven van de hand doen.

Mogelijk maakt Ma’s stap terug alsnog de weg vrij voor de beursgang waar Ant Group op inzet. Het concern heeft de afgelopen jaren veel gedaan om naar goeddunken van de Chinese autoriteiten te herstructureren. Dat de Chinese marktwaakhond onlangs een kapitaalverhoging van 1,5 miljard dollar goedkeurde, suggereert dat China bereid is de teugels enigszins te laten vieren. Door de herverdeling van de stemrechten kan de beursgang om juridische redenen wel nieuwe vertraging oplopen.

