Hoe Ben Je Zo?!: de anti-zelfverbeteringspodcast

De anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuker mens van wordt. Thijs Launspach en Lennard Toma behandelen in deze podcast The Big Five, een theorie die uitgaat van vijf typen van persoonlijkheidskenmerken.

Zo kun je een neuroot zijn of stabiel, introvert of extravert, open, consciëntieus, vriendelijk. Al die kenmerken hebben invloed op je welbevinden, je functioneren en je omgang met anderen. Je persoonlijkheid is maar ten dele te veranderen. Dat is goed om te beseffen in een maatschappij waarin met name extraverte, energieke, opgeruimde personen naar voren worden geschoven. Een interessante podcast, gemaakt door twee redelijk stabiele, licht extraverte mannen.

Hoe ben je zo?!, wekelijkse afleveringen van 10 min, Dag en Nacht.