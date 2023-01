‘Al-Shabaab zoekt voor het eerst toenadering tot Somalische regering’

Terreurgroep Al-Shabaab heeft de Somalische overheid verzocht om onderhandelingen te starten, claimt de overheid van Somalië zaterdag volgens persbureau AP. Het zou de eerste keer zijn dat de moslimextremisten een dialoog willen voeren. Al-Shabaab heeft het verzoek zelf nog niet bevestigd.

De Somalische overheid staat deels open voor het verzoek, citeert AP de Somalische minister van Defensie Abdifatah Kasim: „Binnen Al-Shabaab zijn er twee groepen, Somaliërs en buitenlanders. De locals mogen onderhandelingen openen, maar de buitenlanders die ons land zijn binnengevallen hebben geen recht op gesprekken.”

Al-Shabaab, verwant aan terreurbeweging Al-Qaida, probeert al zo’n vijftien jaar lang aan de macht te komen in Somalië. Dat leidde tot burgeroorlogen en een lange reeks terroristische aanslagen. Nog afgelopen woensdag kwamen zeker 35 mensen om het leven bij een dubbele zelfmoordaanslag in de Somalische provincie Hiran.

Kasim maakte volgens AP meteen duidelijk wat de inzet van de regering is: „We zijn bereid ze te ontvangen als ze zich willen overgeven aan de Somalische overheid. Ze moeten de instructies van de overheid opvolgen en opnieuw in de samenleving integreren, of het Somalische leger treffen aan de frontlinie.”

Afgewezen

Pogingen tot onderhandelingen hebben tot nu toe gefaald, aldus verschillende analisten. Harmonie Toros en Stephen Harley schrijven in het boek War and Peace in Somalia dat er wel gesprekken zijn geweest met voorlopers van de terreurbeweging of met andere organisaties, maar dat Al-Shabaab verzoeken tot onderhandelingen van de regering steeds heeft afgewezen. Toen de voormalige president Farmaajo een voorstel deed, zou Al-Shabaab hebben gereageerd met hevigere aanslagen. Ook zijn opvolger Hassan Sheikh Mohamud vroeg tevergeefs om gesprekken, schrijft AP.

Volgens de denktank Crisis Group kwamen onderhandelingen tot nu toe niet van de grond doordat Al-Shabaab ze afwees of doordat de Somalische overheid leden van de groep probeerde te laten overlopen. Daarnaast zouden veel Somaliërs vanwege de bloedige aanslagen geen gesprekken willen.

