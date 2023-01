Zoveel gigabyte aan data kan ruimtetelescoop James Webb (JWST) ongeveer per dag naar de aarde sturen. Aan boord van de JWST zit een solid state drive (SSD) van 68 Gb. Dat is ongeveer de helft van de geheugencapaciteit van de nieuwste iPhone. Een deel van de SSD wordt gebruikt om technische informatie op te slaan. De rest, 57 Gb, is gereserveerd voor wetenschappelijke waarnemingen. Maximaal twee keer per dag wordt de SSD geleegd. De telescoop stuurt dan zijn verzamelde gegevens naar de aarde, 1,5 miljoen kilometer verderop, via antennes in Spanje, Californië en Australië. Die sturen de gegevens weer door naar het Webb Science and Operation Center in Baltimore, Maryland.

Een versie van dit artikel verscheen ook in de krant van 7 januari 2023