Kinderen spelen op een stuk smeltende kunstsneeuw in Vlasic, een skigebied in Bosnië dat is getroffen door ongewoon warm weer. De uitzonderlijke winterse warmte treft de Bosnische skigebieden hard en baart de toerismesector zorgen. Zelfs het produceren van kunstsneeuw is problematisch. Of het is te warm om te maken of de sneeuw smelt kort nadat het op de hellingen is gespoten.

Foto Almir Alic / AP