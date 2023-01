Wat is het geheim van deze fantastische graphic novel?

De komende weken delen we onze favoriete afleveringen uit ons archief. Deze keer blikken we terug op wat het werk van Aimée de Jongh zo bijzonder maakt.

Tot voor kort had Michel Krielaars nauwelijks ervaring met graphic novels. Maar toen hij Dagen van zand van schrijfster en tekenares Aimee de Jongh in handen kreeg, las hij het in één ruk uit. Sensationeel, vond hij het. Wat maakt Aimee de Jongh zo goed? Michel Krielaars gaat in gesprek met graphic novel-kenners Ron Rijghard en Stefan Nieuwenhuis. Ze bespreken het magische manier waarop beeld en tekst elkaar versterken in dit bijzondere literaire genre.

Lees hier het artikel dat Ron schreef met tips over bijzondere graphic novels.

In deze aflevering besproken boeken:

Jason Lutes: Berlin. Drawn And Quarterly.

Aimee de Jongh: Dagen van Zand. Scratch Books.

Barbara Stok: Vincent. Nijgh & Van Ditmar.

Barbara Stok: De filosoof, de hond en de bruiloft. Nijgh & Van Ditmar.

José-Luis Munuera: Herman Melville: De klerk Bartleby. Standaard Uitgeverij.

Joris Mertens: Bleekwater. Oogachtend.

Chris Ware: Jimmy Corrigan. Vintage Publishing.