Veel Indonesiërs waren afgelopen maand verontwaardigd bij het zien van de beelden: een groep ouders achter een schoolhek in verzet tegen lokale politie die hen van het schoolplein dreigen te sleuren. In augustus kregen de ouders van de leerlingen van basisschool Pondok Cina 1, gelegen in de gemeente Depok in Zuid-Jakarta, te horen dat de school plaats moest maken voor een moskee.

Het stadsdeel is onder leiding van burgemeester Mohammad Idris de afgelopen jaren uitgegroeid tot een bolwerk van de radicale islampartij PKS, ofwel Partij van Rechtvaardigheid en Voorspoed. Het stadsbestuur had besloten dat Depok moest worden gemarkeerd met een grootse nieuwe moskee die maar liefst 1,2 miljoen euro zou kosten. De mededeling viel de ouders, allen uit onder- en middenklasse gezinnen, rauw op het dak. Want de sluiting van de school zou betekenen dat hun kinderen naar andere, reeds overvolle overheidsscholen zouden moeten, veelal ruim een uur verderop.

Terwijl de ouders tegen het besluit protesteerden, werden de leraren alvast overgeplaatst. De ouders lieten het er niet bij zitten. Ze gingen zelf lesgeven. Het stadsbestuur was ‘not amused’ en liet het schoolmeubilair verwijderen. Toen de ouders de school vervolgens nog altijd weigerden te verlaten en het stadsbestuur de entree met cementen blokken wilde blokkeren, kwam de eerste tv-zender een kijkje nemen. Beelden van de protesterende ouders gingen heel Indonesië door. Waar het lokaal stil bleef, raakte de zaak landelijk wel een snaar. Begin december stroomden meer media toe en schaarden zich achter het protest van de ouders.

Hoe kan het dat een moskee belangrijker is dan een school, vroeg The Jakarta Post. Een verslaggever telde maar liefst 19 moskeeën in de straat. „Op elke 800 meter staat een gebedshuis”, schreef de krant verontwaardigd in een hoofdredactioneel commentaar. „Wat is het doel van dit prestige project? Je zou bijna denken dat er een relatie is met het feit dat Depok in2021 door onderzoeksinstituut Setara tot de meest intolerante stad van Indonesië werd uitgeroepen.”

Woonflats

BBC Indonesia liet Setara-onderzoeker Halili Hasan aan het woord. „Onacceptabel”, zei hij tegen de zender. „Scholen zijn harder nodig dan moskeeën. Die zijn er genoeg. Het stadsbestuur laat islamitische symboliek zwaarder wegen dan publiek nut.”

Het tv-kanaal van de krant Kompas dook in het bestemmingsplan. De verslaggevers vond plannen om de wijk te ontwikkelen als commercieel centrum. Er zijn woonflats gepland. En er zijn plannen voor meer onderwijsinstellingen. „Maar er staat nergens iets over de bouw van nieuwe gebedshuizen”, stelden de verslaggevers van Kompas TV.

Te midden van alle consternatie namen de ouders een advocaat in de arm en klaagden met behulp van de Nationale Commissie van Kinderbescherming de burgemeester aan voor kinderverwaarlozing. In talkshows verschenen experts om de situatie te duiden, veelal ten gunste van de ouders. Toen de controverse nog verder uit de hand dreigde te lopen, werd het de gouverneur van West-Java, Ridwan Kamil, die goede banden heeft met de PKS en een mogelijke presidentskandidaat is voor de presidentsverkiezingen van 2024, te gortig. Hij verklaarde dat hij het budget voor de bouw van de moskee zou bevriezen, totdat de partijen tot een vreedzame oplossing zouden zijn gekomen.

„Inmiddels heeft het stadsbestuur van Depok aan de ouders beloofd dat de school niet wordt gesloopt voordat er een nieuwe school is gebouwd”, vertelde een ouder vorige week aan NRC. Ze wil uit angst voor represailles van lokale politici niet met haar naam in de krant. Wel was ze hoopvol. „Dankzij de media hebben we hoop dat er nu een oplossing komt.” Deze week ging de affaire verder: ouders die aangifte deden tegen de school wegens kinderverwaarlozing zijn gehoord door de politie.