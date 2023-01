VS: Wagnergroep belegert Bachmoet om zout- en gipsmijnen in handen te krijgen

Het is de Wagnergroep bij de belegerde Oost-Oekraïense stad Bachmoet te doen om de zout- en gipsmijnen in de regio. Dat is de lezing van het Witte Huis, meldt persbureau Reuters vrijdag. Onder leiding van Jevgeni Prigozjin probeert het Kremlin-gefinancierde huurlingenbedrijf ten koste van duizenden mensenlevens de tot ruïnes teruggebrachte stad al maandenlang tevergeefs te veroveren, terwijl militaire experts het strategische belang ervan gering achten.

De „obsessie” van Prigozjin met Bachmoet wordt vooral door financiële belangen gedreven, denkt een bron in het Witte Huis. De zoutmijn bij Bachmoet is een van de grootste in de voormalige Sovjet-Unie. Mochten de Russen hem in handen krijgen, dan kunnen ze de opbrengsten gebruiken om de oorlog te bekostigen. Ook eerder beschuldigde het Witte Huis de Wagnergroep ervan grondstoffen in de Centraal Afrikaanse Republiek, Mali en Sudan voor oorlogsdoeleinden te exploiteren.

De strijd om Bachmoet is een bloedige, door zowel de Oekraïners als de Russen omschreven als een „vleesmolen”. In een onlangs opgedoken video zei Prigozjin, die jarenlang voor Poetin de catering verzorgde, dat zijn huurlingenleger dagen- en soms zelfs wekenlang moet vechten „voor één huis”. De Wagnergroep bestaat naar schatting van de Amerikanen uit bijna vijftigduizend huurlingen, van wie inmiddels ruim vierduizend zijn omgekomen en tienduizend gewond geraakt.

Huurlingen van Wagner worden in Oekraïne onder meer bewapend met wapens uit Noord-Korea, claimde het Witte Huis vorige maand. Ook het Russische leger winkelt volgens een verhaal van The New York Times uit september in Noord-Korea voor artillerie. Prigozjin ronselt voor zijn leger onder meer in Russische gevangenissen. Wie met Wagner meevecht en het presteert zes maanden in leven te blijven, wordt vrijgelaten.