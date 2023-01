Rondzwieren voor ouderen, in De Wildebras

Eigenlijk is hij heel normaal, zegt Arthur Runkehl (72) nadat hij zijn bijzondere levensverhaal uit de doeken heeft gedaan. Zo was hij als twintiger een succesvolle kapper die filmsterren knipte en grof geld verdiende. Begon hij later een horecabedrijf op een landgoed waar hij jarenlang grote trouwerijen organiseerde. En won hij prijzen op Bartschaft-kampioenschappen voor zijn bijzondere gezichtsbeharing – Runkehl heeft een indrukwekkende krulsnor en baard.

Bijna de hele wereld heeft hij gezien, dankzij zijn werk en hobby’s. Maar nu is hij hier. In jongerencentrum De Wildebras, waar een gezellige middag voor de ouderen uit Zwaagdijk-West (Noord-Holland) is georganiseerd. De Blokkerder Dansgroep verzorgt het entertainment. Twee van Runkehls bartenders hadden eens geroepen dat ze wilden leren klompendansen, en zo geschiedde. Runkehl vond het zo leuk dat hij nu al acht jaar lid is van de Blokkerder Dansgroep, samen met zijn partner Wolf.

Walsen, polka’s en boerendansen worden er in De Wildebras opgevoerd, parendansen die rond 1900 populair waren. Runkehl zwiert rond met Lyda, een vriendin van hem die de „ideale danspartner” bleek. Met haar verzorgt hij ook ‘de modeshow’, een intermezzo waarbij ze laten zien welke typisch West-Friese kleding ze dragen, waaronder de open plasbroek. Er wordt geregeld hard gelachen in de zaal. Ook door de 81-jarige Francien, die wel weet wat de Amsterdamse presentator Rietje bedoelt als het over een haarlemmerdijkie gaat. Met het klompendansen heeft ze wat minder. Als tiener deed ze aan rock-’n-roll-dansen, gniffelt ze. Dat is toch andere koek.

Ruhnkehl straalt tijdens het hele optreden, net als daarvoor tijdens het interview en na afloop tijdens de kletspraatjes met de ouderen. Hij heeft „altijd aan de zonkant gestaan”, zegt hij. Zijn broer en zus waren gehandicapt, en hij was het kind met wie het altijd goed ging. Dankzij zijn jeugd weet hij dat je soms voor anderen moet opkomen, zegt hij. Dat je oog moet hebben voor mensen die het misschien minder goed hebben. Via Humanitas is hij dan ook een maatje geworden van een eenzame man die moeite heeft zijn homoseksualiteit te accepteren, en hij doet nog veel meer vormen van vrijwilligerswerk nu hij gepensioneerd is.

Dansen voor groepen ouderen is een van de makkelijkste manieren om mensen blij te maken, weet hij. Maar de Blokkerder Dansgroep vermaakt ook grote groepen toeristen en andere geïnteresseerden, soms zelfs in het buitenland. „Binnenkort gaan we misschien naar Praag.” Een mooimaker is hij, een levenskunstenaar, iemand die mensen met hem laat meegenieten. „Zwaagdijk-West komt in de krant!”, roept hij na afloop enthousiast tegen de ouderen. „Oooh”, roept de groep. En vrolijk vlindert Runkehl weer verder.