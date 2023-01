Ik koop een afdruiprek van 12,99 euro. Bij de kassa betaal ik met een biljet van vijftig euro. De jongeman vraagt vriendelijk of ik gepast of anders met pin kan betalen. Dat wil ik niet, maar ik bied aan om er drie euro bij te geven. De paniek slaat toe. Het lukt hem niet het juiste bedrag te bepalen dat ik terugkrijg. Hij bekent dat rekenen niet zijn sterkste punt is, omdat hij op school dacht het later nooit nodig te hebben. We lachen er samen om. Met een collega komen ze eruit. Ik krijg veertig euro terug. „Is dat twee briefjes van twintig?”

