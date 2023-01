Politie rukte tijdens jaarwisseling minder vaak uit dan in voorgaande jaren, mogelijk vanwege regen

Afgelopen Oud en Nieuw is de politie 20 procent minder vaak uitgerukt dan gemiddeld in de afgelopen vier jaar. Toch lag het aantal aanhoudingen deze jaarwisseling bijna 9 procent hoger dan in voorgaande jaren. Dat meldt het nationale politiekorps vrijdag. Volgens de politie is de afname van het aantal incidenten – bijna 15.000 in totaal – wellicht te danken aan het regenachtige weer aan het begin van de avond.

De politie maakt een onderscheid tussen reguliere inzet die nacht en voorvallen en arrestaties die typisch zijn voor nieuwjaar. Daar vallen bijvoorbeeld vuurwerkproblematiek, vernieling en overlast onder. De politie rukte bijna 28 procent minder vaak uit voor dit soort nieuwjaarsincidenten dan gemiddeld de afgelopen vier jaar. Het aantal aanhoudingen vanwege dit soort incidenten nam af met 18,7 procent tot 248.

Ongeveer evenveel agenten als voorgaande jaren hadden te maken met geweld. 155 politiemensen zijn bijvoorbeeld bekogeld met vuurwerk, met verwondingen en gehoorschade tot gevolg. Volgens de politie was de jaarwisseling over de gehele linie „vergelijkbaar met die van 2019”, het jaar voor de coronacrisis.

Geen ruimte om te handhaven

Sinds 2020 geldt een landelijk verbod op het afsteken van onder meer knalvuurwerk en vuurpijlen. Twaalf gemeenten voerden deze jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod in, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Haarlem en Nijmegen.

Het aantal aanhoudingen naar aanleiding van vuurwerkoverlast nam af, ondanks dat vuurwerkrestricties grootschalig werden genegeerd. Dat komt volgens een woordvoerder van de politie doordat het „die nacht zo druk was dat het verbod vaak niet kon worden gehandhaafd”. De woordvoerder zegt dat dat weinig te maken heeft met de nijpende personeelstekorten bij het politiekorps. „Er is nooit echt ruimte voor het handhaven van vuurwerkoverlast.”

Het aantal ongevallen veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk is weer terug op hetzelfde niveau als van voor corona. Volgens Martijntje Bakker, de directeur van VeiligheidNL, een stichting die zich inzet voor letselbeperking, hebben de lokale vuurwerkmaatregelen geen effect gehad. „Dat komt ook doordat je in sommige van die gemeenten het vuurwerk niet mocht afsteken, maar wel kopen. En er is niet gehandhaafd. Gedeeltelijke maatregelen leiden niet tot minder slachtoffers.”

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap meldde vrijdag op basis van voorlopige cijfers dat minstens 120 mensen gewond raakten aan hun ogen, aldus persbureau ANP. Elf van hen zijn blind geworden aan één oog en zeven ogen waren dusdanig beschadigd dat ze verwijderd moesten worden.