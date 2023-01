Gletsjers smelten wereldwijd nog sneller dan gedacht

De meer dan tweehonderdduizend gletsjers op aarde smelten nog sneller dan in het laatste IPCC-rapport werd aangenomen. Dat schrijven Amerikaanse wetenschappers in een nieuw onderzoek dat deze week is verschenen in Science. De gletsjers verliezen tussen 2015 en 2100 naar verwachting 26 tot 41 procent van hun totale massa. In het laatste IPCC-rapport werd nog uitgegaan van een verlies van 18 tot 36 procent.

In de studie benadrukken de onderzoekers het verschil tussen een opwarming van 1,5 graad, wat het streven is volgens het Parijsakkoord, en een temperatuurstijging van 4 graden. In het geval van 1,5 graad blijft iets meer dan de helft van de gletsjers gespaard. In het 4-gradenscenario dat de onderzoekers schetsen, verdwijnt 83 procent van de gletsjers. Worden de beloftes die werden gedaan op klimaattoppen nagekomen, dan zou de totale opwarming daar ruim 1 graad onder moeten blijven.

„Het bevestigt eigenlijk wat we al weten. We kunnen het nu alleen nog zekerder zeggen, omdat de studie zo goed in elkaar zit”, zegt Walter Immerzeel (hoogleraar berghydrologie, Universiteit Utrecht). De Amerikaanse onderzoekers bieden volgens hem inzichten die voorheen alleen bekend waren op regionaal niveau.

Sneeuwvrije Pyreneeën

Voor grote delen van de Alpen is het niettemin te laat. Ook als de door vrijwel alle klimaatwetenschappers onwaarschijnlijk geachte anderhalve graad gehaald wordt, zal 85% van de totale massa van gletsjers in de Alpen voor 2100 verdwijnen, tot 99 procent bij een opwarming van 4 graden. Zelfs in het positiefste scenario zullen de Pyreneeën voor 2050 sneeuwvrij worden. Het staat vast dat veel gletsjers verloren zullen gaan, schrijven de auteurs. Maar ze zijn ook hoopvol dat gletsjers gespaard kunnen worden: „Elke poging om de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging te beperken, heeft een direct effect op het beperken van het aantal gletsjers dat verloren gaat.”

Met als gevolg niet alleen minder kans op skiën, zoals de Alpen deze winter alvast haarfijn illustreren, maar ook grote consequenties voor ecosystemen en mensen die wonen in berggebieden. In de Himalaya, waar Immerzeel onderzoek doet, wonen miljoenen mensen in de buurt van gletsjers. „Zij krijgen komende decennia eerst meer water aangevoerd, omdat de sneeuw sneller wegsmelt. Maar daarna wordt de gletsjer uiteindelijk zo klein dat er veel minder water afgevoerd kan worden.” Zonder sneeuw neemt het risico op overstromingen in de bergen eveneens toe, omdat regen op de kale rotsen simpelweg hard naar beneden stroomt.

Gegarandeerde zeespiegelstijging

Opgeteld zorgen de smeltende gletsjers tot een zeespiegelstijging van negen centimeter bij 1,5 graad en 15,4 centimeter bij 4 graden, berekenden de Amerikanen. Daarbij moet de zeespiegelstijging die veroorzaakt wordt door het smelten van de ijskappen op Antarctica en Groenland nog bij worden opgeteld. Zelfs als de uitstoot van broeikassen per direct naar nul gaat, leidt het smelten van de Groenlandse ijskap gegarandeerd tot een stijging van 27,5 centimeter.

Een lichtpuntje volgens Immerzeel: de studie laat zien dat het verschil tussen de gevolgen van 1,5 graad en 4 graden opwarming groot is. „Als we nu stoppen of in ieder geval drastisch verminderen met de uitstoot van broeikasgassen kunnen we veel verlies voorkomen.”