Negatieve coronatest vanaf volgende week verplicht voor reizigers uit China

Vanaf volgende week dinsdag zijn reizigers die vanuit China aankomen op Schiphol verplicht om een negatief coronatestbewijs te tonen voordat ze Nederland binnenkomen. Dat maakte minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) vrijdag bekend. De passagiers worden per direct ook dringend verzocht een mondkapje te dragen op vluchten van en naar China. Eerder kregen passagiers uit China al een zelftest aangeboden bij aankomst, maar waren ze niet verplicht die te gebruiken of te laten controleren.

Vorige week waarschuwde de minister nog dat er geen juridische grondslag is op basis waarvan inreisbeperkingen kunnen worden doorgevoerd. De tijdelijke coronawetgeving waarmee eerdere coronamaatregelen werden onderbouwd is in mei vorig jaar uitgewerkt. Daarom grijpt het kabinet terug op een vertrouwd laatste redmiddel: de noodverordening.

Geen spoedbehandeling door senaat

De Wet Publieke Gezondheid, waarmee coronamaatregelen een juridische basis krijgen, ligt intussen nog bij de Eerste Kamer. Kuipers spoorde de senaat eerder aan om de wet „op de kortst mogelijke termijn” te behandelen, maar heeft nu besloten niet te wachten op dat proces. De aanwezige senaatsfracties hebben vrijdag unaniem geoordeeld dat een spoedbehandeling niet gepast zou zijn. Ze wijzen erop dat het kabinet zelf lang over het opstellen van het wetsvoorstel heeft gedaan, en dat de Tweede Kamer kort voor het kerstreces pas instemde met de wet.

Het kabinet sluit zich aan bij een rits andere Europese landen die een coronagrenscontrole voor reizigers uit China hebben ingevoerd. Brussel drong op woensdag al bij lidstaten aan om passagiers uit China te laten testen en hen dringend te adviseren medische mondkapjes te dragen. Kuipers schikt zich met de nieuwe maatregelen naar de Europese lijn, op aanraden van het Outbreak Management Team en het Maatschappelijk Impact Team, die hij afgelopen week om advies vroeg.

Eerder kondigden Italië, Spanje en Frankrijk maatregelen aan om de verspreiding van het virus vanuit China in te dammen middels soortgelijke maatregelen. Ook buiten de Europese Unie worden coronamaatregelen getroffen: India, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Japan kondigden maatregelen aan.

Ongekende stijging besmettingen

China voerde twee jaar lang een bijzonder repressief coronabestrijdingsbeleid, waarbij onder meer hele appartementenblokken werden afgesloten wanneer een besmetting werd geconstateerd. Na grootschalige protesten tegen de maatregelen en het regime besloot de regering om de maatregelen af te schalen. Sindsdien lopen de besmettingen ongekend hard op: uit een gelekte overheidspresentatie bleek dat de overheid schat dat op één dag 37 miljoen besmetting plaatsvonden in het land.

