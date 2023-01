Kevin McCarthy voor derde dag op rij niet verkozen tot voorzitter Huis van Afgevaardigden

Het Amerikaanse parlementslid Kevin McCarthy is opnieuw niet verkozen tot voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. In de zevende, achtste, negende en tiende stemronden kreeg hij weer 201 stemmen, 17 minder dan hij voor een meerderheid nodig heeft. In de elfde stemronde kreeg hij er slechts 200. Totdat het Huis een nieuwe voorzitter kiest, ligt de Amerikaanse politiek stil. Het stemmen wordt uitgesteld tot vrijdag.

In een poging om toch een meerderheid achter zich te krijgen, heeft McCarthy volgens Amerikaanse media toezeggingen gedaan over keuzes die hij als voorzitter zou maken. Zo zou hij conservatieve leden meer plekken gunnen in een belangrijke commissie en zou hij de drempel verlagen om een motie van wantrouwen tegen de voorzitter in te dienen. McCarthy’s vier meest recente pogingen om voorzitter te worden, laten zien dat de twintig opstandige Republikeinen daarvan niet onder de indruk zijn.

Met de elfde stemming is het de langste voorzittersverkiezing sinds 1859. Toen kostte het volgens The New York Times 133 pogingen en twee maanden om een meerderheid te vinden.

Lees ook Dagenlange vernedering voor McCarthy in Washington bij verkiezing voorzitter van Huis