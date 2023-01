Inflatie in december iets lager, prijzen in de supermarkt wel hoger

De inflatie is in december 2022 gedaald naar 9,6 procent. Dat laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag weten op basis van een snelle raming. In november bedroeg de inflatie nog 9,9 procent. Het is de derde maand op rij dat de inflatie daalt.

Hoewel de prijzen minder hard stijgen, is de inflatie nog altijd fors hoger dan een jaar eerder. Tot september liep het inflatiecijfer juist op. De daling heeft vooral te maken met de prijzen van gas en elektriciteit, die de afgelopen tijd omlaaggingen door onder meer het warme winterweer in Europa. Energie was in december 30 procent duurder dan het jaar ervoor. In november was dat 41,3 procent.

Voedsel, drank en tabak

In de supermarkt is nog niet veel te merken van het dalende inflatiecijfer. Daar gingen de prijzen juist nog meer omhoog. In november waren voedingsmiddelen, dranken en tabak nog 12,9 procent duurder dan een jaar eerder, dat was in december 14 procent.

Het is de eerste keer dat het CBS een snelle raming als deze naar buiten brengt. De organisatie maakt daarbij de kanttekening dat het cijfer van 9,6 procent is gebaseerd op onvolledige brongegevens. Op 10 januari volgen de reguliere cijfers.