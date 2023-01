Het Uur met actrice Jacqueline Blom

We kennen Jacqueline Blom als de strenge officier in Penoza of tekortschietende moeder in Oogappels. Achter de schermen strijdt ze ook tegen het seksisme en andere vormen van ongelijkheid in de film- en theaterwereld. Pieter van der Wielen gaat met haar in gesprek over haar eigen ervaringen en hoe ze jonge actrices wil behoeden voor wat haar overkwam. En dit uur gaat het over humor als wapen, en hoe je een goed personage opbouwt.

Presentatie: Pieter van der Wielen

Redactie: Elze van Driel, Anouk van Kampen & Mira Zeehandelaar

Mixage: Audiochef

Muziek: Rufus van Baardwijk

