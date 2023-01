Het middelpunt van de feestdagen – en dan zomaar op straat gedumpt

In Den Haag is er een inzamelingsactie onder de naam ‘Verloot je boompje’. In ruil voor een ingeleverde kerstboom krijg je een lootje, waarmee je bijvoorbeeld een gesigneerd shirt van ADO Den Haag kunt winnen, of een minuut gratis winkelen. Utrecht wijst zijn inwoners ook nu nog op ‘manieren om duurzaam met een kerstboom om te gaan’: de volgende keer huren, adopteren, of een tweedehands boom of een kunstkerstboom kopen.

Dan zijn er nog de gemeenten waar kerstbomen worden verbrand – maar dat worden er vanwege de negatieve effecten voor mens en natuur steeds minder. Zo maakt de traditionele verbranding in Burgh-Haamstede plaats voor een kerstboomversnippering: je levert je boom in en krijgt even later een zak vol houtsnippers mee naar huis.