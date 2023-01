Het grote vergeten rond Franco in een kleine expositie

‘Onze herinneringen [...] staan niet alleen onder invloed van wie we ooit waren, maar ook van wie we zijn geworden, niet alleen van het verleden, maar ook van het heden waarin herinneringen worden aangehaald.” Herinneringen, kortom, zijn geenszins objectieve weergaven van het verleden. Hoogleraar psychologie Douwe Draaisma schreef het zo in zijn Vergeetboek (2010).

Die subjectiviteit heeft ook verstrekkende politieke gevolgen: wie in staat is om onze herinnering te herschrijven, vergroot zijn macht. Over dat thema gaat de tentoonstelling Theatre of Broken Memories van fotograaf Bebe Blanco Agterberg (1995), die nu te zien is in het Amsterdamse fotomuseum Foam.

Het werk van Blanco Agterberg, die in 2020 cum laude afstudeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, gaat over haar afkomst – en daarmee ook over het regime van de Spaanse dictator Francisco Franco. Haar moeder is een Spaanse, die in 1964 geadopteerd is, vertelt ze in een video op de site van Foam. In 2019 ging de fotograaf in Spanje op zoek naar aanknopingspunten over haar moeders adoptie, maar vond die niet. Ze concludeerde dat dat gemis het resultaat is van wat in de Spaanse politiek het ‘vergeetpact’ heet.

Het vergeetpact, het ‘Pacto del olvido’ is een akkoord uit de jaren zeventig waarmee de Spaanse politiek poogde het zwarte verleden van de Franco-jaren achter zich te laten. Uit het pact vloeide een amnestiewet voort waarmee vervolging van de daders van het regime gestaakt werd. Tegelijkertijd verdwenen herinneringen aan het regime uit beeld.

In de introductievideo noemt fotograaf Blanco Agterberg het „extreem gevaarlijk” dat regeringen met de geschiedenis omgaan als de Spaanse regering deed na Franco. „Mensen begonnen te twijfelen aan hun herinneringen, en de overheid heeft hun herinneringen ook gemanipuleerd.” Daarom, zegt ze, wil ze de toeschouwers van Theatre of Broken Memories uitdagen. „Luister naar wat je ziet, en of je kan ontcijferen of wat je ziet het echte verhaal is.” Geven herinneringen weer wat er is gebeurd – het is interessante thematiek voor een documentairefotograaf.

Foto uit ‘Theatre of Broken Memories’. Bebe Blanco Agterberg 2020

Zes foto’s

En toen hingen er maar zes foto’s, in drievoud. Driemaal dezelfde zes zwart-witfoto’s.

De ‘tentoonstelling’ op de tweede verdieping van het fotomuseum is een donkere ruimte. Binnen zijn drie fotowanden opgesteld in een driehoek. Aan elk van de wanden van die „stevige monolithische structuur” hangt dezelfde serie van zes foto’s. Een jonge man met ontbloot bovenlijf; het silhouet van een man; een monument; een muur met plamuur; vier armen die iets vasthouden dat op stokken lijkt; een geboetseerd gezicht in een kuil. Het enige waarin de drie series verschillen, is de volgorde.

In die verschillen schuilt de uitwerking van het vraagstuk dat Bebe Blanco Agterberg opwerpt. Een vrouwenstem vertelt in het Engels wat er te zien is. Driemaal doet ze dat, steeds bijna drie minuten, waarbij een theaterspot de bijbehorende serie verlicht.

Die verhalen verschillen sterk. De jonge man is een skater, hoor je. Hij beoefent zijn sport bij het verwaarloosde monument Arco de la Victoria. (Zoek zelf op dat Franco daarmee de overwinning in de Spaanse burgeroorlog van 1936 memoreerde.) Heet de skater Manuel, zoals één versie van de voice-over vertelt? Of heet hij Alex? Vindt hij Franco een geweldige man, of juist een slechterik? Ineens denk je: is deze man wel skater?

Propaganda

Wie de tijd neemt, wordt door Blanco Agterberg aan het denken gezet – over de rol van de boodschapper van informatie, over propaganda. Als de toeschouwer informatie niet kan verifiëren, wat geldt dan nog als waar? Dan beklijft het verhaal dat met de meeste kracht wordt uitgedragen – je denkt vanzelf aan Poetins ‘speciale militaire operatie’. Dan wordt fotografie wellicht theater, zoals de titel van de expositie suggereert.

Het vergt wel veel toewijding om dat vraagstuk in deze ruimte te overdenken. Te veel voor de meeste bezoekers, die binnen een paar minuten het zaaltje weer verlaten. Bij de entree van de expositie hangt een tv met koptelefoon die iets lijkt te moeten vertonen – misschien de verhelderende video met Blanco Agterberg zelf? – maar die is uitgeschakeld.

Theatre of Broken Memories is een dapper werk van een documentairefotograaf, die immers twijfel zaait over de kracht van haar eigen medium. Maar die visie maakt nieuwsgierig naar méér dan deze zes foto’s.

Fotografie Bebe Blanco Agterberg: Theatre of Broken Memories. T/m 5 maart in Foam, Keizersgracht 609, Amsterdam. Inl: foam.org ●●●●●

