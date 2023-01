Grondwet beschermt recht op abortus, oordeelt Hooggerechtshof van South Carolina

Het Hooggerechtshof van South Carolina heeft donderdag tegen een wet gestemd om abortus na zes weken zwangerschap te verbieden. Dat meldt The New York Times. De beslissing betekent een belangrijke overwinnen voor de voorstanders van abortusrechten.

Planned Parenthood, een Amerikaanse non-profit organisatie, spande in juli een rechtszaak aan tegen de staat, op basis van de grondwet van South Carolina. Volgens de organisatie beschermt het recht op privacy dat in de wet staat ook het recht op abortus. Het Hooggerechtshof heeft daar nu mee ingestemd. „De beslissing om een ​​zwangerschap af te breken berust op de hoogst denkbare persoonlijke en privé-overwegingen.”

Eind juni werd het nationale recht op abortus in de VS afgeschaft, toen het Amerikaanse Hooggerechtshof de baanbrekende uitspraak Roe v. Wade uit 1973 terugdraaide. Sindsdien mogen Amerikaanse staten zelf beslissen welke regels er voor abortus gelden. South Carolina is de eerste staat waar een Hooggerechtshof oordeelt dat de lokale grondwet de inwoners het recht op abortus garandeert.

Lees ook: Hof plaatst VS met abortusuitspraak een halve eeuw terug in de tijd

„Dit is een monumentale overwinning voor de bescherming van legale abortus in het Zuiden”, zegt Jenny Black, de president van Planned Parenthood South Atlantic, een van de groepen die de zaak hebben aangespannen.

Het ziet er echter niet naar uit dat de kwestie hiermee gedaan is in de staat. Volgens het Hooggerechtshof kan het recht op privacy worden beperkt, waardoor er ook beperkingen voor abortus kunnen worden opgelegd.