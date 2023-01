Glimmende patserbakken in de elektrische auto-revolutie

Vanaf 2035 mogen er alleen nog elektrische auto’s verkocht worden in de EU. Een gigantische opgave voor de auto-industrie. Autorecensent Bas van Putten mocht een rit maken in de nieuwste elektrische auto. We stappen bij hem in en horen hoe we nu écht aan het begin staan van de elektrische autorevolutie.

Foto Merlijn Doomernik

