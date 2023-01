Dirigent Daniel Barenboim stopt na dertig jaar bij de Berlijnse Staatsopera

Dirigent Daniel Barenboim (80) neemt na dertig jaar ontslag als muzikaal directeur en chef van de Berlijnse Staatsopera Unter den Linden. In een persoonlijke verklaring op de website is te lezen dat hij per 31 januari stopt om gezondheidsredenen.

In oktober vorig jaar legde Barenboim zijn werk als dirigent al tijdelijk neer. „Het is met een mengeling van vertrouwen en verdriet dat ik aankondig de komende maanden te stoppen met een aantal van mijn optredens”, zei hij toen, vlak nadat hij een Gramophone Lifetime Achievement Award won. Zijn gezondheid bleek in de maanden ervoor geleidelijk verslechterd. Hij lijdt aan neurologische problemen.

Muzikale familie

Op nieuwjaarsdag was Barenboim in Berlijn weer even aan het werk, zij het zittend. Dinsdag werd bekend dat hij 6, 7 en 8 januari concerten van de Berliner Philharmoniker met pianoster Martha Argerich (81) dirigeert. Daardoor leek het er even op dat het beter ging met de dirigent.

Daniel Barenboim was sinds 1992 chef van de Staatsopera, waar onder andere ook Erich Kleiber en Herbert von Karajan, en daarvoor Richard Strauss en Giacomo Meyerbeer chef zijn geweest. „We zijn door de jaren heen een muzikale familie geworden en zullen dat ook blijven”, schrijft Barenboim over zijn band met het operahuis. Hij bedankt zijn staf, persoonlijke assistente en ook verschillende politici, waaronder Angela Merkel. Barenboim wist in die dertig jaar vele miljoenen subsidie voor de Staatsopera binnen te halen. Zijn contract liep nog tot 2027.

Of en welke al geplande concerten met Barenboim onder zijn leiding doorgaan, maakt de Staatsopera later bekend.

Het concert van de Berliner Philharmoniker onder leiding van Barenboim op zaterdag 7 januari is van de Berliner Philharmoniker onder leiding van Barenboim op zaterdag 7 januari is online te bekijken