Of ik mijn meterstanden wilde doorgeven. Vanwege het prijsplafond moest dat precies op 31 december. We hoefden nog net niet om klokslag twaalf met een champagneglas de meterkast in te duiken, maar was je te vroeg of te laat, dan maakte Vattenfall zelf een schatting. En dat wil je niet meemaken. Dus stond ik tussen twee oliebollen door braaf paraat. Zaklamp, notitieboekje.

Ik weet niet wat Vattenfall allemaal doet met zijn miljardenwinsten, ze worden in elk geval niet besteed aan extra serverruimte. En zelfs niet aan iemand die even een melding intikte dat – en wie had dat ooit kunnen voorzien? – de systemen overbelast waren.

Omdat een jaarcontract niet parallel loopt met het kalenderjaar wordt het prijsplafond in twee perioden opgedeeld – „om boekhoudkundige redenen”, volgens het ministerie van Economische Zaken.

Waarschijnlijk zijn het dezelfde boekhoudkundige redenen die het moeilijk maken om de temperatuur in overheidsgebouwen, waaronder datzelfde ministerie, onder de 21 graden te krijgen. Terug naar 19 was het streven. Maar tussen droom en daad staan boekhoudkundige redenen.

Het is complex. Een uiterst complexe rekensom. Ik heb daar zo mijn twijfels over. Als je als energiemaatschappij niet eens kunt voorzien dat honderdduizenden klanten inderdaad gelijktijdig jouw site bezoeken als je ze dat opdraagt, ja, dan is het prijsplafond doorrekenen inderdaad een verdraaid complex rekensommetje.

Toch geloof ik het niet. Zouden al die honderden IT-architecten, en al die data-engineers – allemaal met riante salarissen – niet in staat zijn om een tooltje te bouwen dat je werkelijke maandbedrag voorrekent? Want zowel bij Vattenfall als bij Eneco is het volkomen onduidelijk wat je nu maandelijks gaat betalen. Het is zelfs te complex om even een melding in te typen dat in de nu getoonde termijnbedragen het prijsplafond nog niet berekend is.

Al die winsten gingen niet naar één wakkere communicatie-o-loog die hartverzakkingen en overbelaste klantenservice had kunnen voorkomen.

Hoe complex is dat prijsplafond? De waarden waarmee je moet rekenen zijn bekend, de data van de jaarcontracten ook, de tarieven eveneens – die zijn namelijk gebaseerd op de inkoopprijzen van maanden terug. Maar natuurlijk wel met de 21 procent btw en de energiebelasting van nu – tel uit je woekerwinst.

Gekelderde inkoopprijzen, maar we betalen nu alsnog de piekprijs. Een voorschot op de toekomstige daling verrekenen? Bij prijsstijgingen kan het, bij dalingen is het boekhoudkundig erg complex. Ja, in Nederland hebben we alles te ingewikkeld gemaakt, maar soms verschuilen we ons iets te gretig achter die mythische complexiteit.

Op nieuwjaarsavond brak ik eindelijk door de overbelaste systemen. Zaklamp, notitieboekje. Niet nodig: de miljarden waren blijkbaar besteed aan een applicatie die de standen volautomatisch invulde als ik een kiekje maakte. Heerlijk ongecompliceerd.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.