29 doden bij arrestatie zoon Mexicaanse drugsbaron El Chapo

Bij de militaire operatie die resulteerde in de arrestatie van Ovidio Guzmán, zoon van de beruchte Mexicaanse drugsbaron ‘El Chapo’, zijn donderdag zeker 29 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de Mexicaanse minister van Defensie Luis Cresencio Sandoval vrijdag gezegd, zo meldt het Franse persbureau AFP. Onder de doden waren tien militairen en negentien vermoedelijke criminelen, leden van het drugskartel dat mede door Guzmán wordt geleid. 35 militairen raakten gewond.

De arrestatieactie begon in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij de 32-jarige Ovidio Guzmán rond 04.00 uur werd opgepakt in de noordelijke stad Culiacán. Nog uren na de aanhouding woedden felle vuurgevechten tussen militairen enerzijds en leden van het Sinaloa-kartel anderzijds. Sinds de arrestatie in 2016 van Joaquín Guzmán(‘El Chapo’), die momenteel een levenslange gevangenisstraf in de Verenigde Staten uitzit, wordt zijn zoon Ovidio gezien als een van de leiders van het beruchte drugskartel.

Vliegtuig beschoten bij opstijgen

De stad Culiacán heeft 800.000 inwoners en geldt als een bolwerk van Sinaloa. Bij de gevechten die op de arrestatie volgden blokkeerden kartelleden wegen werden met brandende voertuigen en kaapten zij een ambulance van het Rode Kruis om gewonde criminelen te behandelen. Ook bestookten de bendeleden twee luchthavens en beschoten zij een passagiersvliegtuig terwijl het opsteeg. Daarbij vielen geen gewonden, maar inzittenden kregen de schrik van hun leven en doken naar de vloer. Twee andere toestellen liepen ook schade op, meer dan honderd vluchten zijn geannuleerd.

Volgens minister van Defensie Sandoval waren de autoriteiten al zes maanden bezig om erachter te komen waar Guzmán zich ophield. Toch kwam bij de aanhouding van Guzmán (bijnaam ‘El Raton’, ‘de Muis’) vooral een stukje geluk kijken. Militairen zetten een wegblokkade op en werden toen onder vuur genomen door kartelleden. Daarbij herkenden agenten Guzmán en slaagden erin hem op te pakken. De jonge drugsbaas is inmiddels overgebracht naar een gevangenis in Mexico-Stad.

Lees ook: Gewelddadige, paranoïde en zakelijke El Chapo wacht levenslang

De aanhouding komt enkele dagen voor een top in de Mexicaanse hoofdstad, waarbij onder anderen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Canadese ambtgenoot Justin Trudeau aanwezig zijn. Op de top wordt gesproken over immigratie- en veiligheidsbeleid, economische samenwerking en klimaatverandering. Biden had eerder aangegeven maandag naar Mexico te komen, maar komt nu zonder aan te geven waarom een dag eerder.

Enorme meth-productie

De Verenigde Staten hadden een bedrag van 5 miljoen dollar (omgerekend 4,7 miljoen euro) uitgeloofd voor informatie die kon leiden tot de arrestatie van Guzmán. Het Sinaloa-kartel smokkelt veel harddrugs naar de VS, die daar leiden tot verslavingsproblematiek, doden door overdoses en verdere drugscriminaliteit. De bende produceert naar schatting 1.300 tot 2.200 kilo ‘crystal meth’ per maand.

Het is niet de eerste keer dat Ovidio Guzmán in hechtenis zit. In 2019 werd hij opgepakt in dezelfde stad. Op zijn arrestatie volgde zo’n hevige golf van geweld dat het toenmalige Mexicaanse staatshoofd Andrés Manuel López Obrador hem weer vrijliet om de rust te doen wederkeren. De beslissing tastte de reputatie van de president flink aan.

Bij de arrestatieoperatie werden 21 kartelleden opgepakt. Minister Sandoval zegt dat er waarschijnlijk geen burgerslachtoffers zijn gevallen. Meerdere winkels werden tijdens de vuurgevechten geplunderd.