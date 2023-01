Dinsdagavond bij de fietsenmaker op Amsterdam Centraal. Terwijl een man mijn fiets repareert, staat zijn collega even voor zich uit te staren bij de kassa en slaakt een diepe zucht. Ik vraag of hij een lange dag heeft gehad „Nee.” Hij kijkt me recht aan. „Een kutleven.”

